Уряд схвалив підвищення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю — Finance.ua
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Уряд схвалив підвищення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Особисті фінанси
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Уряд схвалив підвищення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю
Уряд схвалив підвищення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає підвищення штрафів за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зміни стосуються двох основних порушень:
  • паркування на спеціально позначених місцях для осіб з інвалідністю без відповідного права (за винятком випадків вимушеної зупинки);
  • створення перешкод водіям з інвалідністю або тим, хто їх перевозить, під час зупинки чи стоянки.
Також у законопроєкті пропонують встановити обов’язок для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить, використовувати спеціальний знак «Водій з інвалідністю». Разом із ним на авто має бути розміщена інформація про наявність інвалідності у вигляді QR-коду. Це буде унікальний електронний ідентифікатор.
Якщо депутати приймуть закон, то штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю збільшилися до 300 неоподаткованих мінімумів — до 5100 грн.
Зараз розмір штрафу становить від 1020 до 1700 грн.
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Нагадаємо, у травні Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються водіям з інвалідністю». У Кабміні зазначали, що законопроєкт дозволить ефективніше контролювати дотримання правил паркування, зменшити кількість порушень і забезпечити справедливе використання пільг для осіб з інвалідністю.
У лютому 2025 року медіанна ціна місця на паркінгу по Україні складала — 708 383 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році. Порівнюючи із лютим 2024 року, попит зріс на 18%, однак пропозиція зменшилась на 4,6%.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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