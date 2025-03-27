Які ціни на купівлю паркомісць в різних містах України — Finance.ua

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Які ціни на купівлю паркомісць в різних містах України

Технології&Авто
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Які ціни на купівлю паркомісць в різних містах України
Які ціни на купівлю паркомісць в різних містах України
У лютому 2025 року медіанна ціна місця на паркінгу по Україні складає — 708 383 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році. Порівнюючи із лютим 2024 року, попит зріс на 18%, однак пропозиція зменшилась на 4,6%.
Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість, наданому finance.ua.
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Експерти проаналізували, як відрізняється ціна на купівлю паркомісць, та чи змінились попит і пропозиція з 2024 року в різних містах України.
Вони розглянули два сегменти: місця на паркінгах (криті та підземні будівлі), а також парковки (відкриті майданчики).
Лідером за кількістю оголошень та відгуків на оголошення про продаж місця на паркінгу є Київ. У столиці фіксуємо незначне зменшення пропозиції (на 3,8% у 2025 році) та водночас підвищення попиту на 11,9%.
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Медіанна ціна паркомісця у Києві зменшилась на 1,8% у порівнянні з лютим 2024 року та становить наразі 879 796 грн.
Щодо загальної тенденції, то ціни на паркінг переважно зростають.

Найбільша зміна в таких містах:

  • в Одесі — на 14,7% - з 543 555 грн до 623 558 грн;
  • Львові — на 10% - з 567 256 грн до 624 071 грн;
  • Дніпрі — на 8% - з 748 581 грн до 808 619 грн;
Парковки: падіння попиту і зниження цін
У 2025 році по Україні попит щодо купівлі місць на парковках зменшився на 27,6%. Медіанна ціна також впала на 3% та становить наразі 40 000 грн. Пропозиція зменшилась на 11,6%.
Зокрема зниження цін на купівлю місця на парковці спостерігаємо у містах з найбільшою пропозицією: -88,2% у Дніпрі (з 169 358 грн до 20 000 грн), -38,2% у Києві (з 97 012 грн до 60 000 грн) та -9,8% в Одесі (з 39 292 грн до 35 423 грн).
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Найвища медіанна вартість місця на парковці по Україні зафіксована у Львові — 564 013 грн, що на 13% більше, ніж у лютому 2024 року.
Попит на купівлю місць на парковці помітно зменшився у Сумах (-88%), Одесі (-57%), Києві (-31,6%) та Львові (-20,9%).

Які тенеденції

Загалом у 2025 році спостерігається зростання вартості місць та попиту на паркінг у містах з найбільшою пропозицією. Ціни ж місць на парковках та попит на них, навпаки, зменшуються.
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Нагадаємо, із 24 липня 2023 року відновилась оплата за паркування через мобільний застосунок Київ Цифровий. Оплачувати паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні — паркування залишається безкоштовним. Оплатити послугу за допомогою застосунку Київ Цифровий можна в кілька кроків.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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