У Києві паркування знову стало платним: алгоритм оплати — Finance.ua
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У Києві паркування знову стало платним: алгоритм оплати

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У Києві паркування знову стало платним: алгоритм оплати
У Києві паркування знову стало платним: алгоритм оплати
Із 24 липня відновлюється оплата за паркування через мобільний застосунок Київ Цифровий. Про це повідомили в КМДА.
Оплачувати паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні - паркування залишається безкоштовним.
Оплатити послугу за допомогою застосунку Київ Цифровий можна в кілька кроків:
  1. Виберіть «Сервіси водія» → «Погодинне паркування».
  2. Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його.
  3. Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку.
  4. Натисніть «Почати паркування». Розпочнеться відлік часу.
  5. Натисніть «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.
Крім того, у застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично — о 22:00.
Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.
Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.
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Користувач Київ Цифровий може додати кілька номерів автомобілів в застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний з них в меню погодинного паркування.
Сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay. На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку. Якщо хтось вимагає сплатити послугу в такий спосіб — викликайте поліцію. Міський застосунок дозволяє сплатити за парковку у бюджет Києва та підтримати відновлення інфраструктури міста.
Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не здійснюють евакуацію автомобілів — тому не ігноруйте сповіщення про загрозу, які також надходять у Київ Цифровий.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
За матеріалами:
Економічна Правда
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