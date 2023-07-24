У Києві паркування знову стало платним: алгоритм оплати — Finance.ua

У Києві паркування знову стало платним: алгоритм оплати Сьогодні 11:00

У Києві паркування знову стало платним: алгоритм оплати

Із 24 липня відновлюється оплата за паркування через мобільний застосунок Київ Цифровий. Про це повідомили в КМДА.

Оплачувати паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні - паркування залишається безкоштовним.

Оплатити послугу за допомогою застосунку застосунку Київ Цифровий можна в кілька кроків:

Виберіть «Сервіси водія» → «Погодинне паркування». Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його. Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку. Натисніть «Почати паркування». Розпочнеться відлік часу. Натисніть «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.

Крім того, у застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично — о 22:00.

Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.

Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.

Користувач Київ Цифровий може додати кілька номерів автомобілів в застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний з них в меню погодинного паркування.

Сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay. На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку. Якщо хтось вимагає сплатити послугу в такий спосіб — викликайте поліцію. Міський застосунок дозволяє сплатити за парковку у бюджет Києва та підтримати відновлення інфраструктури міста.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не здійснюють евакуацію автомобілів — тому не ігноруйте сповіщення про загрозу, які також надходять у Київ Цифровий.

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