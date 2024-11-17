Неналежне паркування у столиці: яку суму штрафів сплатили кияни у жовтні — Finance.ua
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Неналежне паркування у столиці: яку суму штрафів сплатили кияни у жовтні

Технології&Авто
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Неналежне паркування у столиці: яку суму штрафів сплатили кияни у жовтні
Неналежне паркування у столиці: яку суму штрафів сплатили кияни у жовтні, Фото: freepik
Протягом жовтня інспектори з паркування у Києві стягнули 10,7 мільйона гривень штрафів до державного бюджету.
Про це повідомляє заступник директора департаменту територіального контролю міста Сергій Дубенко.
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Крім того, завдяки оплаті за паркування міський бюджет поповнився на понад 8 мільйонів гривень. Кошти сплатили 111 тисяч водіїв у жовтні.
За словами Дубенка, лише в один день було видано понад дві тисячі постанов за порушення правил дорожнього руху.
Водночас загальна кількість притягнутих до відповідальності водіїв у жовтні склала 38,4 тисячі.
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Загалом, інспектори з паркування зібрали рекордні 19 мільйонів гривень за місяць.
Нагадаємо, в Україні паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, без наявності відповідних документів тягне за собою штраф у розмірі від 1 020 до 1 700 грн. При повторному порушенні штрафні санкції можуть бути ще вищими.
За матеріалами:
The Village Україна
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