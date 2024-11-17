Неналежне паркування у столиці: яку суму штрафів сплатили кияни у жовтні — Finance.ua

Неналежне паркування у столиці: яку суму штрафів сплатили кияни у жовтні Сьогодні 07:15 — Технології&Авто

Неналежне паркування у столиці: яку суму штрафів сплатили кияни у жовтні, Фото: freepik

Протягом жовтня інспектори з паркування у Києві стягнули 10,7 мільйона гривень штрафів до державного бюджету.

Про це повідомляє заступник директора департаменту територіального контролю міста Сергій Дубенко.

Крім того, завдяки оплаті за паркування міський бюджет поповнився на понад 8 мільйонів гривень. Кошти сплатили 111 тисяч водіїв у жовтні.

За словами Дубенка, лише в один день було видано понад дві тисячі постанов за порушення правил дорожнього руху.

Водночас загальна кількість притягнутих до відповідальності водіїв у жовтні склала 38,4 тисячі.

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Загалом, інспектори з паркування зібрали рекордні 19 мільйонів гривень за місяць.

Нагадаємо, в Україні паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, без наявності відповідних документів тягне за собою штраф у розмірі від 1 020 до 1 700 грн. При повторному порушенні штрафні санкції можуть бути ще вищими.

The Village Україна За матеріалами:

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