Чи можлива «дружба» між водіями та евакуаторами в Києві? — Finance.ua

Чи можлива «дружба» між водіями та евакуаторами в Києві? Сьогодні 13:10 — Страхування

Цього разу ми поговоримо про наболіле, парковки, евакуатори та штрафмайданчики — справжній головний біль для багатьох водіїв. Однак із появою евакуаторів у Києві ситуація з паркуванням дещо змінилася.

У новому випуску « Страхування по-людськи » від finance.ua ми розберемося у всіх важливих аспектах разом із нашими гостями:

✅ Роман Деркач, продакт-менеджер мобільного додатку «Київ Цифровий» і діючий військовослужбовець, пояснить, як змінилася ситуація з паркуванням у місті після появи евакуаторів та як визначають пріоритети для евакуації автомобілів.

✅ Дар’я Горбач, керівник по роботі з клієнтами у Finance.ua та Minfin.ua, пояснить, який страховий поліс покриває пошкодження авто під час евакуації та що робити, якщо ваш автомобіль постраждав. На вас чекає багато корисної інформації:

❓ Як змінилася ситуація з паркуванням у Києві після впровадження евакуаторів?

❓ Що робити, якщо ваш автомобіль евакуювали, і як правильно оскаржити штраф або евакуацію?

❓ Чи можна уникнути евакуації, якщо машина не створює небезпеки на дорозі?

❓ Як правильно вибрати страховий поліс, який покриває пошкодження авто під час евакуації?

Дивіться подкаст на YouTube за посиланням нижче, щоб дізнатися всі тонкощі роботи евакуаторів у місті та як захистити свій автомобіль за допомогою страхування.

А за промокодом «ЮТУБ» отримайте знижку 17% на на Автоцивілку

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.