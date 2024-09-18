Чи можлива «дружба» між водіями та евакуаторами в Києві? — Finance.ua
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Чи можлива «дружба» між водіями та евакуаторами в Києві?

Страхування
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Цього разу ми поговоримо про наболіле, парковки, евакуатори та штрафмайданчики — справжній головний біль для багатьох водіїв. Однак із появою евакуаторів у Києві ситуація з паркуванням дещо змінилася.
У новому випуску «Страхування по-людськи» від finance.ua ми розберемося у всіх важливих аспектах разом із нашими гостями:
✅ Роман Деркач, продакт-менеджер мобільного додатку «Київ Цифровий» і діючий військовослужбовець, пояснить, як змінилася ситуація з паркуванням у місті після появи евакуаторів та як визначають пріоритети для евакуації автомобілів.
✅ Дар’я Горбач, керівник по роботі з клієнтами у Finance.ua та Minfin.ua, пояснить, який страховий поліс покриває пошкодження авто під час евакуації та що робити, якщо ваш автомобіль постраждав. На вас чекає багато корисної інформації:
❓ Як змінилася ситуація з паркуванням у Києві після впровадження евакуаторів?
❓ Що робити, якщо ваш автомобіль евакуювали, і як правильно оскаржити штраф або евакуацію?
❓ Чи можна уникнути евакуації, якщо машина не створює небезпеки на дорозі?
❓ Як правильно вибрати страховий поліс, який покриває пошкодження авто під час евакуації?
📺 Дивіться подкаст на YouTube за посиланням нижче, щоб дізнатися всі тонкощі роботи евакуаторів у місті та як захистити свій автомобіль за допомогою страхування.
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За матеріалами:
Finance.ua
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