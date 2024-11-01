Штрафи водіям до 2,7 тис. грн: де краще не паркуватись — Finance.ua
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Штрафи водіям до 2,7 тис. грн: де краще не паркуватись

Технології&Авто
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Штрафи водіям до 2,7 тис. грн: де краще не паркуватись
Штрафи водіям до 2,7 тис. грн: де краще не паркуватись
В Україні паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, без наявності відповідних документів тягне за собою штраф у розмірі від 1 020 до 1 700 грн. При повторному порушенні штрафні санкції можуть бути ще вищими.
Про це йдеться в статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
В Україні існують жорсткі правила, що регулюють паркування на спеціально відведених місцях для осіб з інвалідністю, і їх порушення може призвести до значних штрафів. Так, паркування на таких місцях без відповідних документів карається штрафом у розмірі:
  • 1 020−1 700 грн — за перше порушення;
  • 2 040−2 550 грн — за повторне порушення.
Окрім цього, якщо автомобіль перешкоджає руху осіб з інвалідністю під час зупинки або стоянки, передбачено штраф у розмірі 1 000−1 700 грн.
Також важливо знати, що неправомірне використання знака «Водій з інвалідністю» без належних документів є серйозним правопорушенням. Цей знак можуть використовувати тільки особи з інвалідністю або водії, які перевозять таких осіб.
У разі порушення правил використання знака без документів або явних ознак інвалідності, може бути накладено штраф у розмірі від 1 020 до 2 700 грн.
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За матеріалами:
MMR
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