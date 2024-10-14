Скільки доведеться заплатити за неправильно припарковане авто: розміри штрафів — Finance.ua

Скільки доведеться заплатити за неправильно припарковане авто: розміри штрафів Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

Скільки доведеться заплатити за неправильно припарковане авто: розміри штрафів

Якщо ви припаркували авто в недозволеному місці, то будьте готові до штрафу.

340 грн — ви сплатите за порушення правил зупинки та стоянки. Це й же штраф стосується паркування у місцях, відведених для стоянки тільки транспортних засобів, оснащених електричними двигунами;

680 грн — за створення перешкод дорожньому руху або загрозу безпеці;

700 грн в першій паркувальний зоні, 500 грн у другій та 100 грн. у третій — за неоплачене паркування. Штраф рівний двадцитикратному розміру від погодинного тарифу.

«Тому, якщо ви не хочете отримувати штраф, краще ретельно підійдіть до вибору місця для паркування, а робити це стало набагато легше з застосунком Київ Цифровий», — додали у департаменті.

Нагадаємо, 22 квітня, у Києві відновилась оплата за паркування.

Про це сповістили користувачів у застосунку «Київ Цифровий».

Користувачі застосунку також можуть запланувати автоматичне завершення паркування, натиснувши на позначку годинника щойно розпочнуть паркування авто. Тарифи на паркування у столиці:

1 зона: центральні вулиці навколо Хрещатика — 35 ₴/година

2 зона: великий центр від Шулявки до Печерська — 25 ₴/година

3 зона: решта міста — 5 ₴/година

Мапу з тарифами можна побачити тут

Довідка Finance.ua:

повідомлення про евакуацію неправильно припаркованого авто приходить автоматично порушнику, якщо дані про автомобіль прив’язані до профілю у застосунку «Київ Цифровий». Для того, щоб визначити, де знаходиться авто, потрібно натиснути на сповіщення, а після нажати на кнопку «Повернути автомобіль»;

у випадку, якщо дані про авто не підв’язані до профілю, або автоматичне сповіщення не прийшло, статус евакуйованого транспортного засобу можна перевірити самостійно.Щоб це зробити, перейдіть у розділ «Евакуація» та введіть номер ТЗ, щоб почати пошук.

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