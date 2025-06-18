Схема діяла з 2017 року: ДБР викрило привласнення коштів на понад 11 млн грн однієї із частин Нацгвардії — Finance.ua

Схема діяла з 2017 року: ДБР викрило привласнення коштів на понад 11 млн грн однієї із частин Нацгвардії Сьогодні 18:45 — Кримінал

Схема діяла з 2017 року: ДБР викрило привласнення коштів на понад 11 млн грн однієї із частин Нацгвардії, Фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпекою України та за сприяння командування Національної гвардії викрили бухгалтера однієї із військових частин, яка при нарахуванні грошового забезпечення всім військовослужбовцям, частину коштів, перераховувала на сторонні рахунки.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Протиправна схема діяла декілька років, аж до кінця 2024 року. Суми недоплати військовослужбовцям були свідомо невеликими, щоб не привертати уваги — від 30 грн до 165 грн. Ці гроші щомісяця перераховувалися на карткові рахунки осіб, які не значилися в списках військової частини. Їхні реквізити протиправно вносились до таблиці розрахункових відомостей, яка надавалась до банківської установи.

За результатами діяльності злочинної схеми, її учасники привласнили близько 11,5 млн грн. Гроші після «відмивання» готівкою розподілялись між фігурантами.

Фото: dbr.gov.ua

Наразі бухгалтеру частини та цивільним спільникам повідомлено про підозри в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, а також у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Крім того, за неналежне виконання службових обов’язків повідомлено про підозру чинному та колишньому начальнику фінансового відділення військової частини, які через неналежне забезпечення контролю за витрачанням коштів та недодержання фінансової дисципліни у підрозділі допустили фінансові втрати.

Бухгалтеру та залученим нею цивільним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, двом керівникам фінансового відділення — від п’яти до восьми років.

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