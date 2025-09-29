Яйца по 17 грн: НАБУ и САП завершили расследование по делу Минобороны Сегодня 19:30 — Криминал

НАБУ и САП открыли материалы следствия по уголовному производству касательно хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины в условиях полномасштабного вторжения рф. После ознакомления с ними стороной защиты дело направят в суд.

Как отметили в ЦПК, среди подозреваемых — экс-руководитель департамента Минобороны Богдан Хмельницкий и владелица связанных компаний-поставщиков Татьяна Глиняна.

Следствие установило, что в 2022—2023 годах ВСУ обеспечивали продуктами через закупки так называемых продуктовых комплектов. Их цена определялась как средняя стоимость всех товаров из каталога.

Это позволило поставщикам манипулировать ценами — завышать на популярные продукты и занижать на те, что почти не используются.

В результате этого, с августа по декабрь 2022 года две принадлежащие Глиняной компании незаконно получили более 733 млн грн. Хмельницкий в свою очередь способствовал совершению преступления тем, что при подписании договоров «не замечал ценовых аномалий».

Материалы расследования по другим договорам, заключенным в указанный период, выделены в отдельное производство, расследование в котором продолжается. Кроме того, НАБУ и САП принимают меры по установлению других причастных к преступным действиям лиц, в частности, среди должностных лиц Минобороны.

Следствием установлено, что в течение 2022−2023 годов продукты для армии закупали так называемыми комплектами по утвержденному каталогу, насчитывавшему 409 наименований. Наиболее употребляемые, такие как овощи, крупы, мясо, вода, составляли всего 10% ассортимента. Остальные же, как-то специи, желатин или ягоды, заказывали изредка или никогда.

Цену комплекта формировали с учетом всех наименований каталога и средней стоимости. Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на те, что потребляются в небольших количествах, или те, которые нельзя заказывать из-за сезонности поставок (черешня или абрикосы зимой).

То есть, на первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не менялась. Правда, картошку, которую поставляли тысячами тонн, реализовывали втридорога, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывали, стоили копейки.

В результате таких махинаций в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщицы, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн. Это подтверждает заключение комплексной товароведческой и экономической экспертизы.

Часть этих средств в дальнейшем была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги владелица компаний могла потратить на покупку гостиниц в Хорватии и другой недвижимости. Обстоятельства приобретения таких активов выясняются.

В конце января 2023 года на сайте ZN.UA вышло расследование журналиста, который обнародовал соглашение Минобороны о питании военных в шести тыловых областях на сумму более 13 миллиардов гривен. В документе оптовые цены на некоторые продукты были завышены в 2−3 раза по сравнению с розничными ценами в сети магазинов Сильпо в Киеве.

В частности, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине составляла около 7 грн за штуку. Это вызвало самый большой резонанс, особенно когда в министерстве попытались объяснить, что закупали яйца не поштучно, а на килограммы.

5 сентября 2023 года Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности главы Министерства обороны Украины. Впрочем, руководитель первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов сообщил, что Резников пока не находится в статусе подозреваемого или свидетеля по делу о хищении государственных средств на закупках пищевых продуктов для ВСУ.

