«Золотые яйца» Минобороны: раскрыто хищение более 733 млн грн и замысел на растрату 788 млн грн — Finance.ua

«Золотые яйца» Минобороны: раскрыто хищение более 733 млн грн и замысел на растрату 788 млн грн Сегодня 16:45 — Криминал

«Золотые яйца» Минобороны: раскрыто хищение более 733 млн грн и замысел на растрату 788 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины в условиях полномасштабного вторжения рф.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в течение 2022−2023 годов обеспечение армии продуктами питания происходило посредством закупки так называемых комплектов продуктов. Это предполагало возможность заказывать продукты по утвержденному каталогу, насчитывавшему 409 наименований. Наиболее употребляемые, например овощи, крупы, мясо, вода, составляли лишь 10% ассортимента. Остальные же, вроде специй, желатина или ягод заказывались изредка или никогда.

Цена комплекта формировалась на основе всех наименований каталога и составляла их среднюю стоимость. Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малопотребляемые или те, которые нельзя заказывать из-за сезонности поставок (черешня или абрикосы зимой). То есть, на первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не менялась. Правда, картофель, поставляемый тысячами тонн, реализовывался втридорога, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывались, стоили копейки.

В результате таких махинаций в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщики, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн, что подтверждено заключением комплексной товароведческой и экономической экспертизы.

Часть этих средств в дальнейшем была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги, в частности, могли быть использованы владелицей компаний для покупки гостиниц в Республике Хорватия и другой недвижимости.

Совершению преступления способствовал чиновник Министерства обороны Украины, который при подписании договоров «не замечал» ценовых аномалий в каталоге.

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и распространения в медиа соответствующей информации, в частности по закупке яиц по 17 грн за штуку, соучастники сделки снизили цены на 11 наиболее востребованных продуктов. Это предотвратило хищение бюджетных средств на сумму 788 млн грн.

Кроме того, после внесения НАБУ и САП предложений по устранению причин и условий продуктовой махинации, Минобороны приняло соответствующие меры: порядок закупки изменился, введены отдельные пилотные проекты.

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