В Киеве женщина приговорена к тюремному сроку за незаконный обмен криптовалюты

Печерский районный суд города Киева вынес приговор женщине по делу о незаконных операциях с криптовалютой. Она получила 4 года тюрьмы с испытательным сроком в 1 год.

Об этом свидетельствует постановление суда.

По данным следствия, 19 марта 2025 года обвиняемая, не имея лицензии Национального банка Украины, предоставила услуги по обмену криптовалюты через Telegram-канал. В частности, она обменяла 5905 USDT на 6000 долларов США для одного из клиентов, используя криптокошелек и направляя инструкции по получению фиатных денег.

Суд установил, что такие действия нарушали Закон Украины «О платежных услугах» и другие нормативные акты НБУ, поскольку женщина не была зарегистрированным поставщиком платежных услуг и действовала из корыстных мотивов для личного обогащения.

Суд квалифицировал ее действия как легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, поскольку обмен криптоактивов маскировал незаконное происхождение средств.

24 июля 2025 года прокурор и обвиняемая заключили соглашение о признании виновности, которое суд утвердил. Обвиняемая полностью признала свою вину, согласившись на предложенное наказание.

Женщина признана виновной в совершении преступлений, а суд назначил ей наказание по совокупности преступлений — 4 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

