Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана — двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, разоблаченной НАБУ. Санкции будут действовать на протяжении трех лет.
Об этом свидетельствует соответствующий указ на официальном сайте президента.
Какие санкции ввели
Как говорится в приложении к указу, в отношении обоих фигурантов расследования НАБУ и САП по коррупции в «Энергоатоме» применены следующие санкции:
- Лишение государственных наград Украины, других форм награждения.
- Блокировка активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.
- Ограничение торговых операций (полное прекращение).
- Ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение).
- Предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.
- Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.
- Прекращение действия или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращение действия или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами (полное прекращение).
- Запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах.
- Запрет использования радиочастотного спектра Украины.
- Ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использования электронных коммуникационных сетей (полное прекращение).
- Запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц — резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно этому закону;
- Запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет).
- Полный или частичный запрет на совершение сделок относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону (полный запрет).
- Запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или оказывает влияние на управление юридическим лицом или его деятельность.
- Введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.
- Прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны.
- Запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
- Запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Реакция Зеленского
Ранее в одном из недавних обращений Зеленский отметил, что сейчас украинцам очень сложно из-за отключения света, российских ударов и потерь.
«Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по „Энергоатому“», — добавил Зеленский.
Реакция ЕС
Как мы сообщали ранее, высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что энергетический коррупционный скандал в Украине является «чрезвычайно досадной ситуацией» и отметила важность того, чтобы украинские власти отнеслись к нему максимально серьезно.
По ее словам, ключевым является то, чтобы власть действовала быстро и серьезно.
«Я думаю, очень важно, чтобы они действительно действовали оперативно и отнеслись к этому со всей серьезностью», — добавила она.
Операция «Мидас»
НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.
Министерство экономики вместе с партнерами стран G7 в течение недели подаст на рассмотрение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета АО НАЭК «Энергоатом». Уже приступили к работе со списками возможных кандидатов и избрали советника для этого процесса.
