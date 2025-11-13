Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана Сегодня 11:20 — Криминал

Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана — двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, разоблаченной НАБУ. Санкции будут действовать на протяжении трех лет.

Об этом свидетельствует соответствующий указ на официальном сайте президента.

Какие санкции ввели

Как говорится в приложении к указу, в отношении обоих фигурантов расследования НАБУ и САП по коррупции в «Энергоатоме» применены следующие санкции:

Лишение государственных наград Украины, других форм награждения. Блокировка активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими. Ограничение торговых операций (полное прекращение). Ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение). Предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Прекращение действия или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращение действия или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами (полное прекращение). Запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах. Запрет использования радиочастотного спектра Украины. Ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использования электронных коммуникационных сетей (полное прекращение). Запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц — резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно этому закону; Запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет). Полный или частичный запрет на совершение сделок относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону (полный запрет). Запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или оказывает влияние на управление юридическим лицом или его деятельность. Введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля. Прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны. Запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности. Запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Реакция Зеленского

Ранее в одном из недавних обращений Зеленский отметил , что сейчас украинцам очень сложно из-за отключения света, российских ударов и потерь.

«Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по „Энергоатому“», — добавил Зеленский.

Реакция ЕС

Как мы сообщали ранее, высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что энергетический коррупционный скандал в Украине является «чрезвычайно досадной ситуацией» и отметила важность того, чтобы украинские власти отнеслись к нему максимально серьезно.

По ее словам, ключевым является то, чтобы власть действовала быстро и серьезно.

«Я думаю, очень важно, чтобы они действительно действовали оперативно и отнеслись к этому со всей серьезностью», — добавила она.

Операция «Мидас»

НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.

Министерство экономики вместе с партнерами стран G7 в течение недели подаст на рассмотрение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета АО НАЭК «Энергоатом». Уже приступили к работе со списками возможных кандидатов и избрали советника для этого процесса.

