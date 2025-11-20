0 800 307 555
Продали людям несуществующие зарядные станции более чем на полмиллиона гривен

Полиция завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Киева и области, которые в течение нескольких месяцев обманывали граждан, продавая несуществующий товар.

Как действовали

По данным следствия, к мошенничеству причастны двое жителей Киева и области в возрасте 18 и 24 лет. Дельцы, пользуясь спросом на зарядные станции из-за отключения электроэнергии, создавали фиктивные объявления на популярных онлайн-площадках о продаже оборудования, вели переписку с потенциальными покупателями в мессенджерах и убеждали их делать полную или частичную предоплату за товар.
После получения денег фигуранты прекращали любой контакт с покупателями и распоряжались средствами по своему усмотрению.
В частности, жертвами мошенников стали 14 жителей Киева и других регионов, потерявших от 3,5 до 40 тысяч гривен каждый. В пределах зафиксированных эпизодов есть и самый большой платеж — 315 000 гривен.
В общем, сумма нанесенного ущерба гражданам достигает около 600 тысяч гривен. Следователи при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры сообщили дельцам о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы
По материалам:
Finance.ua
