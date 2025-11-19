0 800 307 555
Тоннами продавали опасные продукты под видом известных брендов — БЭБ раскрыло схему

Детективы ТУ БЭБ в Киевской области разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, наладившей полный цикл производства и реализации фальсифицированных продуктов питания под видом товаров известных брендов.
Обнаружены подпольные цеха, где в антисанитарных условиях изготавливали, фасовали и маркировали подделки, имитируя продукцию HJ Bruggen KG, Bonduelle, Аквамарин, Бабушкин продукт, Верес и других известных марок.
Далее фальсификат попадал на рынки и в розничные торговые точки.
Проведены масштабные обыски, изъяты:
  • 24 тонны продукции ТМ HJ Bruggen KG.
  • 13,6 тыс. единиц продукции Bonduelle.
  • 185 тыс. единиц продукции других известных брендов («Бабушкин продукт», «Аквамарин», «Верес» и др.).
Также изъяли оборудование для изготовления и упаковки, полиграфии, сырье.
Представители торговых марок подтвердили, что изъятая продукция является контрафактной и отметили, что принятые меры существенно способствуют детенизации рынка пищевой продукции.
