Тоннами продавали опасные продукты под видом известных брендов — БЭБ раскрыло схему 19.11.2025, 17:12

Детективы ТУ БЭБ в Киевской области разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, наладившей полный цикл производства и реализации фальсифицированных продуктов питания под видом товаров известных брендов.

Обнаружены подпольные цеха, где в антисанитарных условиях изготавливали, фасовали и маркировали подделки, имитируя продукцию HJ Bruggen KG, Bonduelle, Аквамарин, Бабушкин продукт, Верес и других известных марок.

Далее фальсификат попадал на рынки и в розничные торговые точки.

Проведены масштабные обыски, изъяты:

24 тонны продукции ТМ HJ Bruggen KG.

13,6 тыс. единиц продукции Bonduelle.

185 тыс. единиц продукции других известных брендов («Бабушкин продукт», «Аквамарин», «Верес» и др.).

Также изъяли оборудование для изготовления и упаковки, полиграфии, сырье.

Представители торговых марок подтвердили, что изъятая продукция является контрафактной и отметили, что принятые меры существенно способствуют детенизации рынка пищевой продукции.

