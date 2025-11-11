Операция «Мидас»: семь человек получили подозрение Сегодня 14:40 — Криминал

Операция «Мидас»: семь человек получили подозрение, Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Задержание и подозрения

В настоящее время детективы задержали пять человек, еще семи сообщили о подозрении. Среди них:

бизнесмен — руководитель преступной организации;

бывший советник министра энергетики;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО НАЭК «Энергоатом»;

четыре «сотрудника» бэк-офиса по легализации средств.

Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами об избрании мер пресечения.

Как работала схема

Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум».

Читайте также Наблюдательный совет «Энергоатома» инициирует независимую проверку после обвинений в коррупции

К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Они, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль за кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а сторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих».

Легализация средств

Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора рф Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывались отмывания денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в том числе выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

За предоставление услуг нечленам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.

В общей сложности через так называемую прачечную за время документирования их деятельности прошло около 100 млн дол. США.

Операция

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев — с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП дают оценку действиям всех участников этих материалов.

К ее проведению на финальном этапе привлечен практически весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро.

По решению суда проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной организации.

В НАБУ добавили , что во время операции детективы установили руководителя преступной организации — Карлсона. Именно он контролировал работу так называемой прачечной, где отмывались полученные преступным способом средства.

Из квартиры на верхних этажах здания по ул. Грушевского в Киеве Карлсон определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах.

В разговорах, зафиксированных детективами, он руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по «безопасности» и демонстрирует осведомленность о возможном внимании НАБУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.