Операция «Мидас»: семь человек получили подозрение
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Задержание и подозрения
В настоящее время детективы задержали пять человек, еще семи сообщили о подозрении. Среди них:
- бизнесмен — руководитель преступной организации;
- бывший советник министра энергетики;
- исполнительный директор по физической защите и безопасности АО НАЭК «Энергоатом»;
- четыре «сотрудника» бэк-офиса по легализации средств.
Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами об избрании мер пресечения.
Как работала схема
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум».
К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
Они, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль за кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.
Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а сторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих».
Легализация средств
Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.
Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора рф Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.
Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывались отмывания денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в том числе выдача наличных, проводилась за пределами Украины.
За предоставление услуг нечленам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.
В общей сложности через так называемую прачечную за время документирования их деятельности прошло около 100 млн дол. США.
Операция
Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев — с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП дают оценку действиям всех участников этих материалов.
К ее проведению на финальном этапе привлечен практически весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро.
По решению суда проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.
Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной организации.
В НАБУ добавили, что во время операции детективы установили руководителя преступной организации — Карлсона. Именно он контролировал работу так называемой прачечной, где отмывались полученные преступным способом средства.
Из квартиры на верхних этажах здания по ул. Грушевского в Киеве Карлсон определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах.
В разговорах, зафиксированных детективами, он руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по «безопасности» и демонстрирует осведомленность о возможном внимании НАБУ.
