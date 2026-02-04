0 800 307 555
В Украине разоблачили мошенническую группу, которая причинила ущерб банкам более чем на 13 млн грн

Криминал
Правоохранители разоблачили организованную группу, которая завладела более 13 миллионами гривен средств двух банков. Деньги выводили посредством фиктивных безналичных операций, а затем легализовывали через криптовалюты.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как работала схема

По данным следствия, участники схемы создавали фиктивные компании, зарегистрированные на подставных лиц. Эти предприятия открывали банковские счета и получали платежные терминалы, которые устанавливали в заранее подготовленных помещениях.
В дальнейшем злоумышленники имитировали продажу товаров, фактически не существовавших. Через терминалы производились безналичные платежи, после чего оформлялся так называемый «возврат средств».

Как банки теряли деньги

Из-за особенностей банковской автоматической системы эти суммы фактически компенсировались за счет самих банков.
Вырученные деньги участники группы переводили в криптовалюту, а впоследствии обменивали на наличные, пытаясь скрыть их происхождение.

Подозрения и наказания

Подозрение объявлено четверем участникам организованной группы. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Санкция статей предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.
