В Украине разоблачили мошенническую группу, которая причинила ущерб банкам более чем на 13 млн грн Сегодня 20:33 — Криминал

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая завладела более 13 миллионами гривен средств двух банков. Деньги выводили посредством фиктивных безналичных операций, а затем легализовывали через криптовалюты.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как работала схема

По данным следствия, участники схемы создавали фиктивные компании, зарегистрированные на подставных лиц. Эти предприятия открывали банковские счета и получали платежные терминалы, которые устанавливали в заранее подготовленных помещениях.

В дальнейшем злоумышленники имитировали продажу товаров, фактически не существовавших. Через терминалы производились безналичные платежи, после чего оформлялся так называемый «возврат средств».

Как банки теряли деньги

Из-за особенностей банковской автоматической системы эти суммы фактически компенсировались за счет самих банков.

Вырученные деньги участники группы переводили в криптовалюту, а впоследствии обменивали на наличные, пытаясь скрыть их происхождение.

Подозрения и наказания

Подозрение объявлено четверем участникам организованной группы. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Санкция статей предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.

