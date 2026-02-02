Во Львовской области мошенники присвоили 5 миллионов выплат для военных Сегодня 07:38 — Криминал

Мошенники использовали данные военных для присвоения более 5 млн грн., gp.gov.ua

Во Львовской области разоблачили мошенников, присвоивших более 5,3 млн гривен бюджетных средств, предназначавшихся для погибшего и пропавшего без вести военнослужащих.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как работала схема

По данным следствия, организатором является служащий финансово-экономического подразделения одного из правоохранительных органов специального назначения. Имея доступ к бухгалтерской системе, он начислял дополнительные средства на счета шести подельников: начальника отдела, коменданта и его заместителя, руководителя другого подразделения с заместителем, а также водителя.

Организатор использовал персональные данные двух военнослужащих: в документах выплаты оформляли как якобы назначавшиеся погибшему и без вести пропавшему военнослужащим.

В отчетах об использовании денежного довольствия служащий указывал, что пропавший и погибший защитники являются якобы действующими военными, которым положены начисление и выплата этих средств.

На самом же деле распоряжение на перевод средств в банковские учреждения оформлялось не на этих военнослужащих, а на сообщников организатора. В результате государственные средства выводились из официального оборота и присваивались участниками схемы.

С ноября 2024 года по апрель 2025 года участники схемы обналичили и распределили между собой более 5,3 млн грн. Организатор забрал себе 3 млн грн, остальное разделили другие участники группы.

В ходе досудебного расследования обвиняемые практически в полном объеме возместили государству причиненный ущерб.

Наказание

Действия мошенников квалифицированы как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой в условиях военного положения (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, конфискацию имущества и трехлетний запрет занимать определенные должности.

