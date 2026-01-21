0 800 307 555
Схема на 16 млн грн на Укрнафте: директора компании обвиняют в завладении средствами

Директора частной компании обвиняют в убытках Укрнафты более чем на 16 млн грн, дело передали в суд.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в среду.
«Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении директора частной компании, обвиняемого в завладении средствами ПАО „Укрнафта“, уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2023 году во время полномасштабной войны «Укрнафта» перемещала стратегические запасы нефтепродуктов в более защищенные места хранения. Для этого с частной компанией заключили договор на транспортно-экспедиционные услуги с использованием подъездного железнодорожного пути.
«Следствие установило, что директор компании использовал военные условия и сложную логистику для реализации схемы: подавал в „Укрнафту“ акты с ложными сведениями о прибытии и нахождении вагонов с горючим», — рассказали в прокуратуре.
По данным прокуратуры, «фактически вагоны, указанные в документах, на станцию ​​не прибывали, что подтверждено материалами уголовного производства».
«На основании фиктивных актов предприятию перечислили средства за не предоставляемые услуги. Убытки „Укрнафты“ превысили 16 млн грн», — сказано в сообщении.
«Кроме того, обвиняемый организовал налоговую схему: заключал фиктивные договоры с подконтрольными предприятиями для искусственного формирования налогового кредита по НДС. Реальных операций не было. В результате в бюджет не поступило почти 10 млн грн НДС», — отметили в прокуратуре.
Действия директора частной компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах), ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).
