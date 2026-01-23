Ущерб более чем на 100 млн грн: Украина и Чехия ликвидировали международную инвестиционную мошенническую сеть Сегодня 18:10 — Криминал

Мошенники предлагали пострадавшим "выгодные" инвестиции с обещаниями быстрых и высоких прибылей.

Украинские и чешские правоохранители пресекли деятельность международной преступной организации, которая годами обманывала граждан стран Европейского Союза, маскируя мошенничество под инвестиционные проекты.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как работала схема

Участники преступной организации предлагали потерпевшим якобы выгодные инвестиции с обещаниями скорых и высоких прибылей. Для создания видимости легальной деятельности они запускали сайты, стилизованные под реальные инвестиционные платформы, размещали рекламу и выдуманные отзывы, а также демонстрировали фиктивные выплаты.

После первоначальных вложений потерпевших убеждали увеличивать инвестиции.

Мошенническая структура действовала с территории Украины и была ориентирована преимущественно на граждан стран ЕС.

Обыски и подозрения

Офис Генерального прокурора по взаимодействию с правоохранительными органами Чешской Республики провел очередной этап ликвидации международной преступной организации. Правоохранители задокументировали новые эпизоды противоправной деятельности и приняли комплекс мер по привлечению виновных к ответственности.

22 января 2026 г. на территории Украины проведено более 20 обысков. По их результатам еще шестерым участникам преступной организации объявлено подозрение, пять из них задержаны сразу после проведения следственных действий. Им вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Арест имущества и активов

Кроме того, прокуроры обратились в суд с ходатайством об аресте более 20 объектов элитной недвижимости, которые, по данным следствия, были приобретены или использовались в рамках преступной деятельности.

Это уже вторая реализация в рамках одного уголовного производства.

Ранее была разоблачена и пресечена деятельность мошеннического колл-центра, который под видом инвестиций обманывал граждан стран Европы.

Читайте также В Украине разоблачили международную мошенническую схему с инвестициями

Работники колл-центра убеждали людей вкладывать средства в якобы прибыльные проекты, используя фиктивные инвестиционные платформы и манипулятивные маркетинговые инструменты.

По результатам следственных действий пяти участников преступной организации уведомлены о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей: организатору определен залог в размере 20 млн грн, другим по 10 млн грн.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи, а также более 1,5 млн. долларов наличными.

После анализа изъятой техники установлено 113 потерпевших граждан Чешской Республики. Общая сумма причиненного ущерба составляет около 100 млн грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.