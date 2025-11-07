В Украине разоблачили международную мошенническую схему с инвестициями 07.11.2025, 18:45 — Криминал

В Украине разоблачили международную мошенническую схему с инвестициями, Фото: gp.gov.ua

Прокуроры Офиса Генерального прокурора прекратили деятельность сети из 14 мошеннических call-центров, работавших в Запорожской, Ровенской, Черкасской областях и в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Как действовала схема

Организаторы маскировали незаконный бизнес под псевдоброкерский сервис и фиктивные инвестиционные платформы. Операторы звонили по телефону гражданам, представлялись сотрудниками международных финансовых компаний и предлагали «высокодоходные инвестиции» с якобы гарантированным заработком.

На самом деле средства пострадавших сразу переводились на счета участников схемы. Среди обманутых были не только украинцы, но и граждане Европы и Азии.

Результаты обысков

В ходе десятков обысков изъято более 800 единиц компьютерной техники, почти 500 мобильных телефонов, серверное оборудование, черновые записи с данными пострадавших и алгоритмами общения, а также другие документы, имеющие доказательное значение.

Фото: gp.gov.ua

В настоящее время устанавливаются организаторы сети, а также лица, причастные к ее финансированию и техническому обеспечению.

