Волна «минирований» прокатилась по Киеву и регионам Сегодня 12:40 — Криминал

В Киеве неизвестные сообщили о «заминировании» ряда государственных учреждений, учебных заведений и предприятий.

Подобные сообщения поступают из Ивано-Франковска, Волыни и Львовщины.

Из ряда других регионов, в частности, на западе также сообщают о волне «минирований».

«Полиция проверяет информацию о минировании объектов в Киеве. Сегодня правоохранители получили уведомление о минировании ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий и т. д. » — сообщили в полиции Киева.

В полиции отметили, что «подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой врага, однако, несмотря на это, каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции». К проверке, как указано, привлечены взрывотехники и кинологи.

«Призываем сохранять спокойствие и порядок, а в случае обнаружения подозрительных предметов — немедленно звонить по номеру 102. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

УНН По материалам:

