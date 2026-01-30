Волна «минирований» прокатилась по Киеву и регионам
В Киеве неизвестные сообщили о «заминировании» ряда государственных учреждений, учебных заведений и предприятий.
Подобные сообщения поступают из Ивано-Франковска, Волыни и Львовщины.
Из ряда других регионов, в частности, на западе также сообщают о волне «минирований».
«Полиция проверяет информацию о минировании объектов в Киеве. Сегодня правоохранители получили уведомление о минировании ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий
и т. д.» — сообщили в полиции Киева.
В полиции отметили, что «подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой врага, однако, несмотря на это, каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции». К проверке, как указано, привлечены взрывотехники и кинологи.
«Призываем сохранять спокойствие и порядок, а в случае обнаружения подозрительных предметов — немедленно звонить по номеру 102. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
