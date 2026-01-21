НАБУ и САП разоблачили схему хищений на «зеленом тарифе» на 141 млн грн на временно оккупированной территории Сегодня 18:40 — Криминал

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему завладения средствами, предназначенными для выплат по «зеленому» тарифу. По данным следствия, незаконные выплаты получали коммерческие энергогенерирующие компании, расположенные на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Кого подозревают

О подозрении уведомлены 9 человек. Среди них:

бывший заместитель Руководителя Офиса Президента Украины и экс-член наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины»;

его брат — владелец сети украинских и иностранных компаний;

доверенное лицо бывшего высокопоставленного чиновника;

руководители и работники подконтрольных энергетических предприятий;

бывший коммерческий директор АО «Запорожьеоблэнерго».

Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Суть схемы

По данным следствия, в 2019—2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом сосредоточили контроль над рядом предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Васильевского района Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП «Гарантированный покупатель» о продаже электроэнергии по «зеленому» тарифу.

После начала полномасштабного вторжения рф и оккупации части Запорожской области солнечные электростанции утратили связь с Объединенной энергетической системой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован. Несмотря на это, подконтрольные подозреваемым предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее оплату по «зеленому» тарифу, хотя фактически электроэнергия не поступала в энергосистему Украины.

Следствие установило, что в отчетности указывались заведомо ложные данные об объемах генерации и технической готовности станций, в частности, в периоды полного обесточивания. Вырученные средства в дальнейшем выводили через связанные компании.

Убытки и дальнейшие действия

В рамках международной правовой помощи детективы НАБУ при содействии правоохранительных органов Германии и Австрии провели обыски по местам жительства отдельных фигурантов. Общая сумма ущерба — 141,3 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и круг причастных лиц.

Следствие начато по материалам журналистского расследования Bihus.Info.

