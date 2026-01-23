В Киеве арестовали недвижимость «Росатома» Сегодня 06:24 — Криминал

В Украине передали в суд дело в отношении членов организованной группы, незаконно завладевших нежилым зданием в Киеве, конечным бенефициарным владельцем которого является российская корпорация «Росатом».

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, чтобы скрыть информацию о настоящем владельце объекта, сведения о праве собственности на здание не вносились в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Эти данные отображались исключительно в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.

Полицейские установили, что здание находится в столице на Подоле и принадлежит российскому производителю ядерного топлива акционерному обществу, непосредственно подчиняющемуся государственной корпорации «Росатом» страны-агрессора.

Стоимость недвижимости составляет 55,789 млн. грн.

Ход расследования

В рамках уголовного производства на здание наложен арест. Также арестовано имущество подозреваемых ориентировочной стоимостью 3,5 млн. грн.

Досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакции УК Украины от 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. ч. 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины завершен.

Обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, которая мошенническим путем завладела нежилым зданием, направлен в суд для решения дела по существу.

Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

