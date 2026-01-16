Продажа «непригодности» к службе: у главы ВВК на Днепропетровщине нашли 300 тысяч долларов
Правоохранители разоблачили главу военно-врачебной комиссии на Днепропетровщине на массовой продаже «непригодности» к службе.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
«Объявлено подозрение главе военно-врачебной комиссии при районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а также ее посреднике», — говорится в сообщении.
Главе ВВК инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 114−1, ч. 1, 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а посреднику — ч. 1 ст. 114−1, ч. 1, 2 ст. 369 УК Украины.
По данным следствия, служащая, используя служебное положение, действовала в сговоре с гражданским лицом-посредником и на систематической основе получала неправомерную выгоду за принятие решений о непригодности или ограниченной пригодности военнообязанных граждан к прохождению военной службы.
Такие «медицинские выводы» позволяли уклониться от выполнения конституционного долга в условиях военного положения.
Правоохранителями задокументированы более 20 эпизодов извлечения неправомерной выгоды.
Во время проведения санкционированных обысков у председателя ВВК обнаружено и изъято более 307 тысяч долларов наличными. У посредника изъято еще более 90 тысяч долларов.
В Службе безопасности добавили, что стоимость таких услуг стартовала от 2,5 тыс. американских долларов.
Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, работавший вместе с 58-летним жителем региона.
Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
