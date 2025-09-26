Руководителей станций «Укрзализныци» подозревают в махинациях с вагонами более чем на 9 млн грн Сегодня 18:36 — Криминал

Руководителей станций «Укрзализныци» подозревают в махинациях с вагонами более чем на 9 млн грн, Фото: npu.gov.ua

Правоохранители разоблачили махинации с вагонами «Укрзализныци», которые стоили государству более 9 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что руководители ряда станций регионального филиала «Одесская железная дорога» систематически не составляли акты о задержке грузовых вагонов. Речь идет о вагонах, которые простаивали больше суток в период, когда не выполнялись грузовые перевозки. За такие простои владельцы должны платить средства «Укрзализныци», однако из-за злоупотребления начальников станций в течение 2023 года деньги шли мимо государственной кассы.

Читайте также В Европе разоблачили сеть отмывания денег через торговлю золотом — изъяли 100 килограммов слитков

Полиция разоблачила восьмерых руководителей местных станций, причастных к этой схеме. Были проведены более 20 обысков по месту работы и проживания подозреваемых, изъяли документацию, компьютерную технику и мобильные телефоны, имеющие доказательное значение.

Восемь фигурантов уведомлены о подозрении в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины). Им грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.