Руководителей станций «Укрзализныци» подозревают в махинациях с вагонами более чем на 9 млн грн

Руководителей станций «Укрзализныци» подозревают в махинациях с вагонами более чем на 9 млн грн, Фото: npu.gov.ua
Правоохранители разоблачили махинации с вагонами «Укрзализныци», которые стоили государству более 9 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отмечается, что руководители ряда станций регионального филиала «Одесская железная дорога» систематически не составляли акты о задержке грузовых вагонов. Речь идет о вагонах, которые простаивали больше суток в период, когда не выполнялись грузовые перевозки. За такие простои владельцы должны платить средства «Укрзализныци», однако из-за злоупотребления начальников станций в течение 2023 года деньги шли мимо государственной кассы.
Полиция разоблачила восьмерых руководителей местных станций, причастных к этой схеме. Были проведены более 20 обысков по месту работы и проживания подозреваемых, изъяли документацию, компьютерную технику и мобильные телефоны, имеющие доказательное значение.
Восемь фигурантов уведомлены о подозрении в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины). Им грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.
