Таможенники остановили партию Apple iPhone на 1,5 млн грн — детали

Таможенники на пункте пропуска «Шегини» обнаружили партию контрабандных iPhone на сумму 1,5 млн грн.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
«Сегодня, 30 сентября, в пункт пропуска „Шегини — Медыка“ из Польши прибыл микроавтобус Mercedes под управлением жителя Прикарпатья», — пишут таможенники.
Для прохождения таможенного контроля 36-летний водитель выбрал полосу «зеленый коридор», предусмотренную для перемещения товаров без декларирования.
Но при осмотре авто работники таможни обнаружили в пакете среди личных вещей 18 Apple iPhone.15 из них последней серии: 7 IPhone 17 Pro Max и 8 iPhone air.
Ориентировочная стоимость товаров — 1,5 млн гривен.
В настоящее время идет документирование нарушения таможенных правил, согласно ч. 2 ст. 471 ТКУ.
По материалам:
Finance.ua
