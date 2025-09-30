Таможенники остановили партию Apple iPhone на 1,5 млн грн — детали Сегодня 15:34 — Криминал

Таможенники на пункте пропуска «Шегини» обнаружили партию контрабандных iPhone на сумму 1,5 млн грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

«Сегодня, 30 сентября, в пункт пропуска „Шегини — Медыка“ из Польши прибыл микроавтобус Mercedes под управлением жителя Прикарпатья», — пишут таможенники.

Для прохождения таможенного контроля 36-летний водитель выбрал полосу «зеленый коридор», предусмотренную для перемещения товаров без декларирования.

Но при осмотре авто работники таможни обнаружили в пакете среди личных вещей 18 Apple iPhone.15 из них последней серии: 7 IPhone 17 Pro Max и 8 iPhone air.

Ориентировочная стоимость товаров — 1,5 млн гривен.

В настоящее время идет документирование нарушения таможенных правил, согласно ч. 2 ст. 471 ТКУ.

