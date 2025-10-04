Сравнение iPhone 17 Air и Pro: эксперты ответили, какую модель выбрать
Выход новых iPhone всегда становится событием в мире технологий и в этом году Apple представила сразу несколько интересных моделей. Больше всего внимания привлекают сверхтонкий iPhone 17 Air и флагманский iPhone 17 Pro. Несмотря на одинаковый процессор, они кардинально отличаются по дизайну, функционалу и позиционированию.
Эксперты MacRumors сравнили обе модели.
Дизайн и эргономика
iPhone 17 Air поражает толщиной всего 5,6 мм — это поистине рекорд среди айфонов. В руке он кажется почти невесомым, особенно после Pro-версий. Если вам важен комфорт и малый вес, Air станет реальным открытием.
iPhone 17 Pro и Pro Max — ощутимо более массивны. Apple отказалась от титана из-за проблем с отводом тепла, вернувшись к алюминию. Корпус получил новенькую систему остывания с паровой камерой и даже каплей воды внутри для отвода тепла.
Стоит упомянуть и о цветах: яркий оранжевый Pro выглядит наиболее смело, в то время как серебристая версия поражает элегантностью.
Камеры
Air имеет только один основной объектив, поэтому пользователи Ultra Wide или Telephoto почувствуют ограничения. В то же время Apple добавила поддержку редактируемого портретного режима даже с единственной камерой.
Pro-модели получили целую «камерную платформу» вместо привычного выступления. Здесь есть телефотообъектив на 48 Мп с 4х или 8х зумом, что обеспечивает качественные портреты с глубоким боке.
Фронтальная камера одинакова во всех моделях: 18 Мп с функцией Center Stage, позволяющая делать селфи в портретной или альбомной ориентации без вращения телефона.
Экран и защита
У Pro-версий появился Ceramic Shield 2 на фронтальной панели с лучшей защитой от царапин, а задняя панель впервые выполнена из Ceramic Shield для большей прочности.
У Air такого решения нет, но его тонкий корпус сохранил премиальное чувство.
Автономность
Несмотря на тонкий дизайн, Air показывает довольно неплохую автономность.
Но Pro и Pro Max выиграют с запасом — примерно на шесть часов дольше работы по тестам Apple. Для тех, кто активно снимает или играет, разница будет ощутима.
Дополнительные возможности
Все модели поддерживают двойную видеосъемку (одновременно фронтальной и основной камерами) — полезно для влогов или реакционных видео.
Pro-линейка благодаря системе охлаждения лучше держит нагрузку в GPU-трудных задачах — игр или монтаже.
Что выбрать
- iPhone 17 Air подойдет тем, кто ценит минимализм, лёгкость и удобство. Это смартфон для повседневного использования, социальных сетей и базовой съемки.
- iPhone 17 Pro/Pro Max — для тех, кто хочет максимум: мощные камеры, долгую автономность, охлаждение для игр и трудных задач, более крепкий корпус.
