Сравнение iPhone 17 Air и Pro: эксперты ответили, какую модель выбрать Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

Сравнение iPhone 17 Air и Pro: эксперты ответили, какую модель выбрать

Выход новых iPhone всегда становится событием в мире технологий и в этом году Apple представила сразу несколько интересных моделей. Больше всего внимания привлекают сверхтонкий iPhone 17 Air и флагманский iPhone 17 Pro. Несмотря на одинаковый процессор, они кардинально отличаются по дизайну, функционалу и позиционированию.

Эксперты MacRumors сравнили обе модели.

Дизайн и эргономика

iPhone 17 Air поражает толщиной всего 5,6 мм — это поистине рекорд среди айфонов. В руке он кажется почти невесомым, особенно после Pro-версий. Если вам важен комфорт и малый вес, Air станет реальным открытием.

Читайте также В iPhone 20 будет ультратонкий экран без поляризационной пленки

iPhone 17 Pro и Pro Max — ощутимо более массивны. Apple отказалась от титана из-за проблем с отводом тепла, вернувшись к алюминию. Корпус получил новенькую систему остывания с паровой камерой и даже каплей воды внутри для отвода тепла.

Стоит упомянуть и о цветах: яркий оранжевый Pro выглядит наиболее смело, в то время как серебристая версия поражает элегантностью.

Камеры

Air имеет только один основной объектив, поэтому пользователи Ultra Wide или Telephoto почувствуют ограничения. В то же время Apple добавила поддержку редактируемого портретного режима даже с единственной камерой.

Читайте также Apple увеличит объем производства базовой модели iPhone 17

Pro-модели получили целую «камерную платформу» вместо привычного выступления. Здесь есть телефотообъектив на 48 Мп с 4х или 8х зумом, что обеспечивает качественные портреты с глубоким боке.

Фронтальная камера одинакова во всех моделях: 18 Мп с функцией Center Stage, позволяющая делать селфи в портретной или альбомной ориентации без вращения телефона.

Экран и защита

У Pro-версий появился Ceramic Shield 2 на фронтальной панели с лучшей защитой от царапин, а задняя панель впервые выполнена из Ceramic Shield для большей прочности.

Читайте также Samsung Galaxy S26 получит профессиональную камеру для конкуренции с iPhone

У Air такого решения нет, но его тонкий корпус сохранил премиальное чувство.

Автономность

Несмотря на тонкий дизайн, Air показывает довольно неплохую автономность.

Но Pro и Pro Max выиграют с запасом — примерно на шесть часов дольше работы по тестам Apple. Для тех, кто активно снимает или играет, разница будет ощутима.

Дополнительные возможности

Все модели поддерживают двойную видеосъемку (одновременно фронтальной и основной камерами) — полезно для влогов или реакционных видео.

Читайте также Акции Apple восстановились после презентации новых iPhone

Pro-линейка благодаря системе охлаждения лучше держит нагрузку в GPU-трудных задачах — игр или монтаже.

Что выбрать

iPhone 17 Air подойдет тем, кто ценит минимализм, лёгкость и удобство. Это смартфон для повседневного использования, социальных сетей и базовой съемки.

подойдет тем, кто ценит минимализм, лёгкость и удобство. Это смартфон для повседневного использования, социальных сетей и базовой съемки. iPhone 17 Pro/Pro Max — для тех, кто хочет максимум: мощные камеры, долгую автономность, охлаждение для игр и трудных задач, более крепкий корпус.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.