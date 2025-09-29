0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В iPhone 20 будет ультратонкий экран без поляризационной пленки

Технологии&Авто
22
В iPhone 20 будет ультратонкий экран без поляризационной пленки
В iPhone 20 будет ультратонкий экран без поляризационной пленки
Как только стартовали продажи iPhone 17, а Apple уже работает над следующими амбициозными проектами. Согласно инсайдерским данным, компания планирует выпуск юбилейного iPhone 20 в 2027 году. Ключевой особенностью новинки станут инновационные экраны OLED COE, которые для Apple разрабатывает Samsung.

В чем особенность экранов COE

В стандартных OLED-дисплеях поверх матрицы устанавливается поляризационная пленка, что снижает блики и улучшает контрастность. Однако этот слой одновременно поглощает часть света, уменьшая яркость и энергоэффективность экрана.
Технология COE (Color on Encapsulation) кардинально меняет подход: вместо пленки цветовой фильтр наносят непосредственно на защитный слой инкапсуляции. Это позволяет:
  • сделать дисплей ярче без дополнительного потребления энергии;
  • снизить толщину устройства, открывая новые возможности для дизайна;
  • повысить эффективность работы экрана.

Какие вызовы остаются

Главный риск COE — рост бликов на солнце. Ожидается, что Apple разработает специальное нанопокрытие на уровне пикселей, компенсирующее этот недостаток и сделающее чтение с экрана комфортным даже в яркий день.
Читайте также

Конкуренция с Samsung

Интересно, что сама Samsung также готовит использование COE в своих флагманах. Ожидается, что в Galaxy S26 Ultra (2026) эта технология будет использована впервые. В то же время, корейский производитель еще с 2021 года применяет COE в серии Galaxy Z Fold, доказывая ее эффективность на практике.
Таким образом, юбилейный iPhone 20 может стать самым тонким и ярким смартфоном в истории Apple, а конкуренция с Samsung лишь ускорит эволюцию мобильных дисплеев.
По материалам:
ysc.kiev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems