В iPhone 20 будет ультратонкий экран без поляризационной пленки 29.09.2025, 00:22 — Технологии&Авто

В iPhone 20 будет ультратонкий экран без поляризационной пленки

Как только стартовали продажи iPhone 17, а Apple уже работает над следующими амбициозными проектами. Согласно инсайдерским данным, компания планирует выпуск юбилейного iPhone 20 в 2027 году. Ключевой особенностью новинки станут инновационные экраны OLED COE, которые для Apple разрабатывает Samsung.

В чем особенность экранов COE

В стандартных OLED-дисплеях поверх матрицы устанавливается поляризационная пленка, что снижает блики и улучшает контрастность. Однако этот слой одновременно поглощает часть света, уменьшая яркость и энергоэффективность экрана.

Технология COE (Color on Encapsulation) кардинально меняет подход: вместо пленки цветовой фильтр наносят непосредственно на защитный слой инкапсуляции. Это позволяет:

сделать дисплей ярче без дополнительного потребления энергии;

снизить толщину устройства, открывая новые возможности для дизайна;

повысить эффективность работы экрана.

Какие вызовы остаются

Главный риск COE — рост бликов на солнце. Ожидается, что Apple разработает специальное нанопокрытие на уровне пикселей, компенсирующее этот недостаток и сделающее чтение с экрана комфортным даже в яркий день.

Читайте также Новый складной iPhone может иметь много общего с iPhone Air

Конкуренция с Samsung

Интересно, что сама Samsung также готовит использование COE в своих флагманах. Ожидается, что в Galaxy S26 Ultra (2026) эта технология будет использована впервые. В то же время, корейский производитель еще с 2021 года применяет COE в серии Galaxy Z Fold, доказывая ее эффективность на практике.

Таким образом, юбилейный iPhone 20 может стать самым тонким и ярким смартфоном в истории Apple, а конкуренция с Samsung лишь ускорит эволюцию мобильных дисплеев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.