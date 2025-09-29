Microsoft продолжила бесплатные обновления Windows 10, но не для всех Сегодня 03:03 — Технологии&Авто

Microsoft продолжила бесплатные обновления Windows 10, но не для всех

До конца поддержки Windows 10 остается менее трех недель, и Microsoft пошла на уступки. С 14 октября, когда ОС официально лишится поддержки, часть клиентов в Европе сможет подключиться к программе Extended Security Updates (ESU) без дополнительных условий и абсолютно бесплатно.

Об этом сообщает The Verge

Ранее компания потребовала включения функции Windows Backup для получения дополнительного года обновлений. Однако после давления со стороны потребительской организации Euroconsumers эта опция станет необязательной.

В чем была проблема

Windows Backup работает только с учетной записью Microsoft и использует облачное хранилище OneDrive. Базовый лимит в 5 ГБ быстро иссякает, после чего пользователи вынуждены покупать дополнительное место. Таким образом, требование фактически стимулировало продажи облачных сервисов Microsoft.

«Мы рады, что Microsoft предоставит бесплатный вариант Extended Security Updates (ESU) для пользователей Windows 10 в Европе», — говорится в письме Euroconsumers.

В Microsoft подтвердили изменения, заявив, что процесс подключения к ESU обновляется, чтобы «соответствовать ожиданиям локальных пользователей и обеспечивать безопасный и удобный опыт».

Что дальше

Бесплатные обновления безопасности для Windows 10 в Европе будут доступны до 13 октября 2026 года.

В других странах пользователи по-прежнему должны будут либо включить Windows Backup, либо заплатить 30 долларов в год, либо потратить 1000 бонусных баллов Microsoft Rewards.

Бизнес-клиенты смогут приобрести к трем годам критически важные обновления.

Euroconsumers продолжает добиваться, чтобы Microsoft продлила бесплатную поддержку дольше одного года и не оставляла пользователей под угрозой рисков в 2026 году.

