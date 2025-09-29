0 800 307 555
Компания Маска обвиняет OpenAI в хищении коммерческих тайн

Технологии&Авто
Иск подан в федеральный суд Калифорнии: xAI утверждает, что конкуренты переманивали инженеров и вынесли из компании код и внутренние ноу-хау. В OpenAI ответили, что претензии безосновательны.
Первые детали дела обнародованы в материале Reuters. По данным агентства, жалоба подана 25 сентября и описывает «стойкую схему» недобросовестной конкуренции со стороны OpenAI, в частности целенаправленный наем людей, имевших доступ к ключевым технологиям xAI.
В иске упоминаются как минимум три бывших сотрудника. Среди них инженер Сюэчень Ли (ранее xAI уже подала отдельный иск против него), а также разработчик Джимми Фрейтюр и старший финансовый менеджер. xAI считает, что вместе с переходами конкурент получил фрагменты исходного кода, планирование дата-центров и внутренние процессы вокруг чат-бота Grok.
OpenAI отвергла обвинения. В комментарии компания заявила, что не заинтересована в чужих секретах и ​​не терпит нарушений конфиденциальности, а новый иск назвала продолжением «кампании запугивания» со стороны Маска.
xAI утверждает, что о масштабах проблемы узнала после внутреннего расследования по делу Ли, обвиняемого в вывозе конфиденциальных материалов перед переходом к OpenAI. Теперь эти эпизоды компания представляет как элементы «более широкого паттерна» недобросовестной конкуренции.
Спор усугубляет давний конфликт между Маском и OpenAI, соучредителем которой он является. Параллельно стороны судятся по коммерческой трансформации OpenAI и ее связям с Microsoft, а также по отдельным шагам Apple и рейтингам приложений — эти процессы формируют для отрасли прецедент вокруг мобильности кадров и защиты ноу-хау.
Суд Виктории (Калифорния) должен оценить, есть ли в материалах xAI достаточные основания для иска по статьям о присвоении коммерческой тайны и недобросовестной конкуренции. Если суд примет аргументы истца, OpenAI может угрожать раскрытию внутренних процессов в рамках discovery и потенциальным ограничениям работы с бывшими сотрудниками конкурентов.
Ранее в августе xAI подала отдельный иск против инженера Сюеченя Ли; OpenAI в ответ называла обвинения безосновательными. На фоне гонки больших моделей рынок переживает всплеск судебных споров: компании активнее оформляют соглашения о неразглашении, а суды чаще рассматривают претензии относительно переманивания кадров, исходного кода и инфраструктурных наработок.
По материалам:
dev.ua
