Компания Маска обвиняет OpenAI в хищении коммерческих тайн 29.09.2025, 02:34 — Технологии&Авто

Компания Маска обвиняет OpenAI в хищении коммерческих тайн

Иск подан в федеральный суд Калифорнии: xAI утверждает, что конкуренты переманивали инженеров и вынесли из компании код и внутренние ноу-хау. В OpenAI ответили, что претензии безосновательны.

Первые детали дела обнародованы в материале Reuters. По данным агентства, жалоба подана 25 сентября и описывает «стойкую схему» недобросовестной конкуренции со стороны OpenAI, в частности целенаправленный наем людей, имевших доступ к ключевым технологиям xAI.

В иске упоминаются как минимум три бывших сотрудника. Среди них инженер Сюэчень Ли (ранее xAI уже подала отдельный иск против него), а также разработчик Джимми Фрейтюр и старший финансовый менеджер. xAI считает, что вместе с переходами конкурент получил фрагменты исходного кода, планирование дата-центров и внутренние процессы вокруг чат-бота Grok.

Читайте также Маск урезает xAI: компания уволила более 500 сотрудников

OpenAI отвергла обвинения. В комментарии компания заявила, что не заинтересована в чужих секретах и ​​не терпит нарушений конфиденциальности, а новый иск назвала продолжением «кампании запугивания» со стороны Маска.

xAI утверждает, что о масштабах проблемы узнала после внутреннего расследования по делу Ли, обвиняемого в вывозе конфиденциальных материалов перед переходом к OpenAI. Теперь эти эпизоды компания представляет как элементы «более широкого паттерна» недобросовестной конкуренции.

Читайте также OpenAI исследовала, почему даже самые лучшие модели ИИ галлюцинируют

Спор усугубляет давний конфликт между Маском и OpenAI, соучредителем которой он является. Параллельно стороны судятся по коммерческой трансформации OpenAI и ее связям с Microsoft, а также по отдельным шагам Apple и рейтингам приложений — эти процессы формируют для отрасли прецедент вокруг мобильности кадров и защиты ноу-хау.

Суд Виктории (Калифорния) должен оценить, есть ли в материалах xAI достаточные основания для иска по статьям о присвоении коммерческой тайны и недобросовестной конкуренции. Если суд примет аргументы истца, OpenAI может угрожать раскрытию внутренних процессов в рамках discovery и потенциальным ограничениям работы с бывшими сотрудниками конкурентов.

Удобнее воспринимать все на слух? Нажмите ▶️ для просмотра этой новости в озвученной версии.

Ранее в августе xAI подала отдельный иск против инженера Сюеченя Ли; OpenAI в ответ называла обвинения безосновательными. На фоне гонки больших моделей рынок переживает всплеск судебных споров: компании активнее оформляют соглашения о неразглашении, а суды чаще рассматривают претензии относительно переманивания кадров, исходного кода и инфраструктурных наработок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.