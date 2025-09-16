Маск урезает xAI: компания уволила более 500 сотрудников 16.09.2025, 01:19 — Технологии&Авто

Маск урезает xAI: компания уволила более 500 сотрудников

Илон Маск устроил кадровую чистку в собственной AI-компании xAI. По данным Business Insider, более 500 человек из команды дата-разметки получили письма об увольнении.

Эта команда была самой большой в xAI — именно они «обучали» чатбот Grok понимать мир, расставляя метки, контексты и категории для сырых данных. Теперь же доступ к системам работникам отключили сразу после сообщения, хотя зарплату обещали выплачивать до конца контракта или до 30 ноября.

В xAI комментировать ситуацию отказались, но сослались на пост в X: компания планирует наращивать команду специализированных AI-тьюторов в 10 раз. Иными словами — заменить армию «универсальных» аннотировщиков узкопрофильными экспертами.

Читайте также xAI представила собственную модель агентного кодирования

Увольнение совпало с очередными потерями в топ-менеджменте: финансовый директор Майк Либероторе покинул компанию в конце июля, проработав всего несколько месяцев.

Напомним, Маск запустил xAI в 2023 году, чтобы бросить вызов крупным игрокам AI-рынка, обвиняя их в «чрезмерной цензуре» и пренебрежении безопасностью.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.