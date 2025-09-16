0 800 307 555
ру
Маск урезает xAI: компания уволила более 500 сотрудников

Илон Маск устроил кадровую чистку в собственной AI-компании xAI. По данным Business Insider, более 500 человек из команды дата-разметки получили письма об увольнении.
Эта команда была самой большой в xAI — именно они «обучали» чатбот Grok понимать мир, расставляя метки, контексты и категории для сырых данных. Теперь же доступ к системам работникам отключили сразу после сообщения, хотя зарплату обещали выплачивать до конца контракта или до 30 ноября.
В xAI комментировать ситуацию отказались, но сослались на пост в X: компания планирует наращивать команду специализированных AI-тьюторов в 10 раз. Иными словами — заменить армию «универсальных» аннотировщиков узкопрофильными экспертами.
Увольнение совпало с очередными потерями в топ-менеджменте: финансовый директор Майк Либероторе покинул компанию в конце июля, проработав всего несколько месяцев.
Напомним, Маск запустил xAI в 2023 году, чтобы бросить вызов крупным игрокам AI-рынка, обвиняя их в «чрезмерной цензуре» и пренебрежении безопасностью.
По материалам:
dev.ua
