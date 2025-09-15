0 800 307 555
У Gmail появились новые функции: персонализированные акции и трекинг заказов
Google объявила об обновлении Gmail в преддверии активного сезона покупок. Сервис получил новый режим отслеживания покупок и доставок, а также обновленную вкладку «Акции», которая станет более персонализированной и релевантной для пользователей.
Отмечается, что Gmail запускает сразу несколько обновлений, которые призваны сделать почтовый ящик еще более удобным в период активных покупок.
Пользователи смогут видеть все обновления по своим покупкам и доставкам в одном месте — в простом и организованном списке. Этот режим предоставляет полный обзор всех будущих поставок посылок и позволяет быстро найти нужную информацию.
Посылки, которые должны прибыть в течение ближайших 24 часов, по-прежнему отображаются в верхней части основного почтового ящика, а также в специальной карточке свода в письмах о покупках.
Функция уже начала развертываться для пользователей личных аккаунтов Google в мобильных приложениях и веб-версии Gmail по всему миру.
Обновление также коснется категории «Акции». Теперь рекламные письма можно будет сортировать по самым «релевантным», что позволит видеть обновления от брендов и отправителей, с которыми пользователь взаимодействует чаще всего. Дополнительно Gmail начнет показывать подсказки — специальные отметки для будущих акций и актуальных предложений.
В то же время пользователи сохраняют контроль над отображением почты: по желанию можно оставить классическую сортировку по «самым новым». Это обновление станет доступно на мобильных устройствах в ближайшие недели.
Google надеется, что благодаря новым функциям Gmail станет еще более персонализированным инструментом, особенно в период учебного сезона и праздничных покупок.
