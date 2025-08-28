Google будет требовать верификации для установки приложений — Finance.ua
Google будет требовать верификации для установки приложений

С марта 2026 г. на смартфоны Android можно будет устанавливать только проверенные приложения. Все разработчики должны пройти верификацию в Google, иначе их приложения не допустят в Play Market. Компаниям, уже работающим с магазином, подтверждать данные не придется.
Об этом пишет 9to5google.
Пилотный запуск новой системы намечен на октябрь 2025 года.
Чтобы бороться с вредоносными программами и финансовыми мошенничествами, Google объявила, что только приложения от верифицированных разработчиков можно будет устанавливать на сертифицированные Android-устройства.
Это правило относится к сертифицированным устройствам Android, которые имеют Play Protect и предварительно установленные приложения Google. Play Store ввел подобные требования еще в 2023 году, но теперь Google распространяет их на все способы установки приложений, включая сторонние магазины и sideloading, когда APK-файл загружается из источника вне Play Store.
Компания объясняет это так: «Представьте проверку документов в аэропорту: она подтверждает личность путешественника, но отделена от проверки багажа. Мы будем проверять, кто является разработчиком приложения, а не содержание приложения или его происхождение».
Google стремится бороться с подделками и усложнить жизнь злоумышленникам, которые после удаления вредоносного приложения быстро распространяют другое. Недавний анализ компании показал, что источники сторонних загрузок содержат в 50 раз больше вредоносного ПО, чем приложения, доступные через Google Play.
Компания также отмечает, что разработчики будут сохранять свободу распространять свои приложения непосредственно пользователям через sideloading или любой другой магазин приложений, который они выберут.
Для этого Google создает новую Android Developer Console для тех, кто распространяет приложения только за пределами Google Play. Студенты и любители получат отдельный рабочий процесс, отличающийся от процесса для коммерческих разработчиков.
По материалам:
Букви
