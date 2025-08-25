Теперь в Google Фото можно редактировать фотографии голосом — Finance.ua

Теперь в Google Фото можно редактировать фотографии голосом Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Теперь в Google Фото можно редактировать фотографии голосом

Google представил новую функцию в приложении Google Фото, которая позволяет редактировать фото с помощью голосовых или текстовых команд.

Об этом пишет TechCrunch.

На мероприятии Made by Google компания объявила о запуске функции «редактирование по запросу» в Google Фото. Пользователи смогут просить приложение изменять фото, используя простые фразы — от «удали машины на фоне» до «сделай это фото более четким».

Редактирование работает на базе ИИ модели Gemini и может автоматически улучшать качество снимков, настраивать освещение, удалять лишние детали и добавлять новые элементы. Если пользователь не уверен, какие изменения внести, можно просто сказать: «Сделай это фото лучше» — и «Google Фото» применит оптимальные правки.

Также Google интегрирует стандарт C2PA — водяные знаки, указывающие, было ли изображение изменено с помощью ИИ. Недавно стало известно, что у некоторых пользователей Google фото появилась новая функция — свайпы влево и вправо для удаления или сохранения фото. Похоже, Google тестирует механику просмотра медиа в стиле Tinder, чтобы упростить очистку хранилища.

Google начал разворачивать «редактирование по запросу» уже с 20 августа. Сначала функция будет работать на Pixel 10, а в ближайшие недели станет доступной в приложении Google Фото для iOS и Android.

