Google интегрировал Gemini в переводчик Сегодня 02:03 — Технологии&Авто

Google интегрировал Gemini в переводчик

В приложении Google Translate появился переключатель моделей перевода: «Продвинутый» работает на базе Gemini и точнее передает содержание, а «Быстрый» дает результат более оперативно. Обновления разворачивают постепенно, сперва его заметили владельцы iPhone.

По данным 9to5Google, переключатель расположен под логотипом сервиса наверху экрана. Опция «Продвинутый» стоит по умолчанию и призвана лучше разбираться с контекстом, стилем и стойкими выражениями, тогда как «Быстрый» оптимизирует скорость и экономию ресурсов. На старте расширенный режим поддерживает не все языки и работает только для текстовых переводов; часть пользователей Android пока не видит новинки из-за поэтапного развертывания.

Читайте также Gemini от Google теперь может создавать презентации

Пользователю теперь легче выбрать подход к конкретному заданию. Для коротких фраз, объявлений или меню более удобен «Быстрый» режим. Для больших отрывков, художественных или технических текстов, где важна точность и стилистика, лучше переключиться на «Продвинутый» из Gemini, даже если обработка длится немного дольше.

Интерфейс напоминает выбор моделей в приложении Gemini, поэтому логика стала последовательной в экосистеме Google. Внутри Translate нет подсказок, что «продвинутый» режим платный, однако компания традиционно привязывает некоторые мощные возможности к подпискам, поэтому условия могут меняться во время более широкого релиза.

Читайте также Alphabet планирует продать облигаций на сумму 3 млрд евро

Компания уже объясняла скачок качества переводов интеграцией семейства моделей Gemini: улучшена работа с контекстом, возросла точность, развиваются мультимодальные возможности и синтез речи. На iOS недавно появились ярлыки в Control Center для быстрого доступа к камере-переводчику, диктовке и режиму «Разговор», а новый переключатель моделей логически продолжает эту линейку обновлений.

Ожидания украинской аудитории связаны прежде всего с более качественными переводами в «сложных» языковых парах, где буквальный дословный подход часто ломает смысл. Поддержка языков в «Продвинутом» режиме обычно расширяется волнами, так что точность переводов должна возрастать по мере развертывания функции на большем количестве устройств и языковых комбинаций.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.