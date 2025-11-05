0 800 307 555
Google интегрировал Gemini в переводчик

Технологии&Авто
5
Google интегрировал Gemini в переводчик
Google интегрировал Gemini в переводчик
В приложении Google Translate появился переключатель моделей перевода: «Продвинутый» работает на базе Gemini и точнее передает содержание, а «Быстрый» дает результат более оперативно. Обновления разворачивают постепенно, сперва его заметили владельцы iPhone.
По данным 9to5Google, переключатель расположен под логотипом сервиса наверху экрана. Опция «Продвинутый» стоит по умолчанию и призвана лучше разбираться с контекстом, стилем и стойкими выражениями, тогда как «Быстрый» оптимизирует скорость и экономию ресурсов. На старте расширенный режим поддерживает не все языки и работает только для текстовых переводов; часть пользователей Android пока не видит новинки из-за поэтапного развертывания.
Пользователю теперь легче выбрать подход к конкретному заданию. Для коротких фраз, объявлений или меню более удобен «Быстрый» режим. Для больших отрывков, художественных или технических текстов, где важна точность и стилистика, лучше переключиться на «Продвинутый» из Gemini, даже если обработка длится немного дольше.
Интерфейс напоминает выбор моделей в приложении Gemini, поэтому логика стала последовательной в экосистеме Google. Внутри Translate нет подсказок, что «продвинутый» режим платный, однако компания традиционно привязывает некоторые мощные возможности к подпискам, поэтому условия могут меняться во время более широкого релиза.
Компания уже объясняла скачок качества переводов интеграцией семейства моделей Gemini: улучшена работа с контекстом, возросла точность, развиваются мультимодальные возможности и синтез речи. На iOS недавно появились ярлыки в Control Center для быстрого доступа к камере-переводчику, диктовке и режиму «Разговор», а новый переключатель моделей логически продолжает эту линейку обновлений.
Ожидания украинской аудитории связаны прежде всего с более качественными переводами в «сложных» языковых парах, где буквальный дословный подход часто ломает смысл. Поддержка языков в «Продвинутом» режиме обычно расширяется волнами, так что точность переводов должна возрастать по мере развертывания функции на большем количестве устройств и языковых комбинаций.
Payment systems