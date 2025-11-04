Mazda не сможет выкупить свою 50% долю в совместном предприятии по производству автомобилей в рф: почему так Сегодня 22:00 — Фондовый рынок

Японская компания Mazda Motor не сможет выкупить свою 50% долю в совместном предприятии по производству автомобилей в россии после того, как не воспользовалась опционом на обратный выкуп.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Sollers, бывшего российского партнера японской автомобильной компании.

В заявлении говорится, что группа не получала от Mazda никаких предложений или запросов о реализации опциона, и не видит в этом необходимости в текущих условиях.

Reuters напоминает, что после начала войны в Украине мировые автопроизводители массово уходили с российского рынка. Покинули россию Renault и Nissan, также в стране закрылся завод Toyota. Автопроизводители продавали свои активы местным компаниям за символические суммы, сохранив возможность выкупить их за несколько лет.

Доля Mazda в совместном предприятии, собиравшем легковые автомобили во Владивостоке, была продана компании Sollers за один евро в октябре 2022 года с опционом на обратный выкуп за ту же сумму в течение трех лет.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.