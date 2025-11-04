0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mazda не сможет выкупить свою 50% долю в совместном предприятии по производству автомобилей в рф: почему так

Фондовый рынок
42
Японская компания Mazda Motor не сможет выкупить свою 50% долю в совместном предприятии по производству автомобилей в россии после того, как не воспользовалась опционом на обратный выкуп.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Sollers, бывшего российского партнера японской автомобильной компании.
В заявлении говорится, что группа не получала от Mazda никаких предложений или запросов о реализации опциона, и не видит в этом необходимости в текущих условиях.
Reuters напоминает, что после начала войны в Украине мировые автопроизводители массово уходили с российского рынка. Покинули россию Renault и Nissan, также в стране закрылся завод Toyota. Автопроизводители продавали свои активы местным компаниям за символические суммы, сохранив возможность выкупить их за несколько лет.
Доля Mazda в совместном предприятии, собиравшем легковые автомобили во Владивостоке, была продана компании Sollers за один евро в октябре 2022 года с опционом на обратный выкуп за ту же сумму в течение трех лет.
По материалам:
Діло
АвтоБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems