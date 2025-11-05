Складной смартфон Samsung с тройным экраном уже на подходе Сегодня 00:56 — Фондовый рынок

Складной смартфон Samsung с тройным экраном уже на подходе

Новый трифолд-смартфон Samsung, который компания показала в конце октября, похоже, уже близок к официальному дебюту. Устройство получило сертификацию Bluetooth SIG, свидетельствующую о быстром запуске и широкой географии продаж.

В базе появились сразу несколько моделей — SM-D6390, SM-D639N, SM-D639U, SM-D639U1 и SM-D639B. Такое количество индексов указывает, что смартфон будет доступен в Северной Америке, Китае, Корее и глобальном рынке. Версия с обозначением «B» обычно является международной для устройств Samsung.

Ранее слухи говорили, что премьера состоится в США в начале 2026 году, но сертификация может означать, что компания готовит одновременный запуск в нескольких регионах. Официальная дата анонса пока не известна, но ожидается, что новый складной смартфон Samsung станет главной инновацией бренда в 2026 году.

