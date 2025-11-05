0 800 307 555
​Siri будет тайно использовать Google Gemini

По новым слухам Apple готовит обновленную версию Siri с элементами искусственного интеллекта, которая появится в iOS 26.4 весной 2026 года. Но, как сообщают инсайдеры, главное новшество скрыто — обновленная Siri может использовать модели Google Gemini, хотя компания этого публично не признает.
По данным источников, Apple платит Google за создание индивидуальной версии Gemini, работающей на частных облачных серверах Apple. Официально компания представит эту систему как собственную разработку.
Интересно, что до этого Apple тестировала Gemini и Claude от Anthropic и признала, что Claude показывает лучшие результаты. Однако в компании решили сотрудничать именно с Google, учитывая финансовые условия и уже существующее партнерство в сфере поиска. Никакого брендирования Gemini у Siri не будет, и стороны публично не будут подтверждать это соглашение.
По материалам:
ITsider.
