Нацбанк признал РВС Банк неплатежеспособным Сегодня 10:05

Правление Национального банка Украины 4 ноября 2025 года приняло решение об отнесении Акционерного общества «РВС Банк» к категории неплатежеспособных. Доля учреждения на рынке составила всего 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 октября 2025 года. Поэтому это решение не отразится на стабильности банковского сектора.

Причины решения

Основанием стало невыполнение банком письменного требования Национального банка представить доработанный план финансового оздоровления с учетом замечаний регулятора. За определенный срок РВС Банк не устранил выявленные нарушения, продолжал рисковую деятельность, которая угрожала интересам вкладчиков и кредиторов, и не принял эффективных мер по улучшению финансового состояния.

29 июля 2025 года Нацбанк уже признавал РВС Банк проблемным. Тогда регулятор установил, что финучреждение ведет рисковую деятельность, представляющую угрозу для вкладчиков.

Среди основных нарушений:

ненадлежащая организация системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками;

неоднократное нарушение в течение 30 дней минимальных нормативов достаточности капитала;

представление НБУ недостоверной отчетности, чтобы скрыть реальное финансовое состояние.

Банк продолжал осуществлять рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы, в частности нормативы достаточности капитала, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности.

Выплаты вкладчикам

Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка.

Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам составляет 456 млн грн.

Напомним, с 13 апреля 2022 года во время военного положения все депозиты защищены на 100%, то есть вкладчикам возвращают полную сумму с процентами. После его завершения и еще в течение трех месяцев гарантия сохранится. Далее максимальная сумма возмещения будет составлять 600 тыс. грн.

В течение следующих трех лет Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет сосредоточен на том, чтобы украинская система гарантирования максимально соответствовала нормам ЕС. В частности, речь идет и о повышении гарантированной суммы до европейских показателей. Сумма гарантированного возмещения будет расти постепенно до уровня 100 тыс. евро.

