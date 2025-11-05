Vivo рассекретила новый смартфон
Компания Vivo официально открыла дизайн и характеристики нового смартфона Y500 Pro, который станет первым в своем классе устройством с 200-мегапиксельной камерой Samsung HP5 с оптической стабилизацией. Смартфон получил 6,67-дюймовый дисплей OLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.
Гаджет работает на базе чипа MediaTek Dimensity 7400 с графикой Mali-G615 MC2 и имеет 12 ГБ оперативной памяти. У Geekbench устройство уже появилось под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6 — это первый не флагманский смартфон Vivo, который получит эту версию.
Емкость батареи — 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Также заявлена защита корпуса по стандарту IP68/69 и матовое антибликовое стекло с приятной на ощупь текстурой. Официальный старт продаж ожидается в ближайшее время.
