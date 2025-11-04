В Полтавской области будут судить фигурантов схемы завладения 5 млн грн на ремонте скважин
Детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области завершили досудебное расследование в отношении руководителя частного предприятия, который при содействии бывшего топ-чиновника и менеджера газодобывающей компании незаконно завладел более 5 млн грн государственных средств во время капитального ремонта скважин в Полтавском районе.
Суть дела
В ходе следствия детективы выяснили, что газодобывающая компания провела публичную закупку по супервайзинговому сопровождению ремонта скважин.
Основным условием предоставления услуги было наличие у исполнителя квалифицированных сотрудников с действующими сертификатами International Well Control Forum.
Это международное подтверждение компетенции специалиста в области безопасности и контроля скважин, удостоверяющее, что специалист знает, как действовать в случае аварийных ситуаций, таких как выбросы нефти, газа или воды.
Частное предприятие, предоставившее предложение на тендер со всеми соответствующими документами, по факту сертифицированных сотрудников не имело. Однако бывший топ-чиновник газодобывающей компании в договоренности с менеджером, пользуясь наработанными связями, способствовал заключению договора публичной закупки с этим подрядчиком и подписанию актов о якобы предоставленных услугах.
В результате противоправных действий фигурантов из бюджета было перечислено более 5 миллионов гривен.
Руководитель частного предприятия уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах и ч. 1 ст. 366 — составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов.
Бывший топ-чиновник и менеджер газодобывающей компании уведомлены о подозрениях по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 — пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.
С целью обеспечения конфискации имущества как вида наказания и возмещения ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения, в ходе досудебного расследования наложен арест на корпоративные права (доли в уставных капиталах обществ), недвижимое имущество и транспортные средства подозреваемых.
