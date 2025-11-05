0 800 307 555
ру
АРМА передало в управление комплекс Медведчука «Медвежья дубрава» в Закарпатье — детали

Агентство по розыску и менеджменту активов передало в управление спортивно-жилищно-оздоровительный комплекс «Медвежья дубрава» в Закарпатье.
Об этом говорится в сообщении АРМА.
После проведения торгов в системе Prozorro и необходимых проверок кандидата, с ООО «АВГМ-ГРУПП» заключен договор сроком на 5 лет.

Условия

Независимо от наличия дохода, компания-управитель будет ежемесячно платить фиксированную сумму гарантийного платежа — 258 825 гривен. В случае если доход от управления будет превышать размер гарантийного платежа, в бюджет будет перечисляться 72,5% прибыли от управления.
В то же время, АРМА будет осуществлять постоянный мониторинг выполнения условий договора управления, чтобы обеспечить эффективное использование арестованного имущества и его работу в интересах государства.

Справка Finance.ua:

  • Комплекс «Медвежья дубрава» является арестованным имуществом, которое передано в управление АРМА постановлениями Печерского районного суда города Киева.
  • Актив имеет статус единого спортивно-жилищно-оздоровительного объекта и включает земельные участки, здания и движимое имущество.
  • По результатам независимой оценки, проведенной ООО «Независимая экспертная оценка «Эксперт» по состоянию на 31 декабря 2024 года, стоимость комплекса составляет более 493,5 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
