Какие новинки от Apple ожидать в ближайшие недели

Какие новинки от Apple ожидать в ближайшие недели

Apple готовится к масштабному обновлению линейки устройств: новые iPhone, iPad и MacBook могут показать уже в ближайшие недели.

Об этом пишет Bloomberg

Наибольший интерес вызывает новость о выходе iPhone 17е уже 19 февраля. Новый доступный смартфон Apple получит ряд аппаратных улучшений, включая новый чип A19 и поддержку MagSafe.

Цена

Судя по всему останется прежней — 599 долларов.

После iPhone 17e Apple готовится представить обновленные базовые модели iPad, iPad Air и MacBook Air, а также новое поколение MacBook Pro с чипами М 5 Pro и M 5 Max.

Позже появится обновление для Mac Studio и Studio Display, а также для Mac mini.

Apple планирует выпустить более бюджетную, в отличие от стандартных, версию MacBook. Ожидается, что стартовая цена составит 600−700 долларов, а внутри у него будет стоять процессор от iPhone.

Apple установила рекорд продаж iPhone

По итогам первого финансового квартала 2026 года выручка от продаж смартфонов превысила $85,3 млрд, что стало абсолютным рекордом для продукта. Напомним, Apple сообщила о самом успешном квартале в истории iPhone.По итогам первого финансового квартала 2026 года выручка от продаж смартфонов превысила $85,3 млрд, что стало абсолютным рекордом для продукта.

Даже на фоне задержек с запуском ключевых AI-функций спрос на новую линейку iPhone 17 оказался значительно выше ожиданий рынка.

В отчетном квартале доходы от iPhone выросли на 23% в годовом исчислении, превысив отметку $85,3 млрд. Это самый высокий показатель за всю историю продукта с момента его запуска в 2007 году.

