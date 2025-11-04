Депутаты предлагают запустить новую модель компенсации инвестиций через налоги Сегодня 15:21 — Фондовый рынок

Депутаты предлагают запустить новую модель компенсации инвестиций через налоги

Верховная Рада приняла в первом чтении два законопроекта, которые запускают новую модель стимулирования инвестиций через налоговые льготы. Речь идет о проектах законов № 13414 и № 13415, предусматривающих изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, эти законопроекты запускают модель компенсации инвестиций через налоги, что будет стимулировать бизнес отходить от сырьевой модели и инвестировать в развитие перерабатывающей промышленности.

Инвесторам, которые реализуют проекты по строительству, модернизации или техническому переоснащению предприятий, а также покупают оборудование или землю для производства, предлагают льготные условия налогообложения на 10 лет, с 2026 по 2035 год.

Условия льгот в зависимости от объема инвестиций

от 100 тыс. до 1 млн евро — компенсация до 70% инвестиций;

от 1 до 20 млн евро — до 50%;

от 20 до 50 млн евро — до 30%

Какие льготы предусмотрены

Инвесторы смогут получить:

освобождение от налога на прибыль, если не менее 90% дохода поступает от продажи собственной переработанной продукции;

освобождение от НДС и пошлины на импорт нового оборудования;

возможность получить льготы на землю от местных властей.

Компенсации подлежат:

расходы на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;

расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое перевооружение;

расходы на приобретение производственного оборудования;

расходы на приобретение земельного участка.

Сколько это будет стоить бюджету

Такая налоговая льгота будет стоить бюджету около 20−40 млрд грн, заявил народный депутат Ярослав Железняк.

Он напомнил, что в Украине уже множество подобных инициатив с льготами, как-то «инвестиционные няни», индустриальные парки, клуб «белого бизнеса».

В то же время, МВФ, Минфин и ЕС выступили категорически против принятия этих законопроектов.

