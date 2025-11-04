Депутаты предлагают запустить новую модель компенсации инвестиций через налоги
Верховная Рада приняла в первом чтении два законопроекта, которые запускают новую модель стимулирования инвестиций через налоговые льготы. Речь идет о проектах законов № 13414 и № 13415, предусматривающих изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По его словам, эти законопроекты запускают модель компенсации инвестиций через налоги, что будет стимулировать бизнес отходить от сырьевой модели и инвестировать в развитие перерабатывающей промышленности.
Инвесторам, которые реализуют проекты по строительству, модернизации или техническому переоснащению предприятий, а также покупают оборудование или землю для производства, предлагают льготные условия налогообложения на 10 лет, с 2026 по 2035 год.
Условия льгот в зависимости от объема инвестиций
- от 100 тыс. до 1 млн евро — компенсация до 70% инвестиций;
- от 1 до 20 млн евро — до 50%;
- от 20 до 50 млн евро — до 30%
Какие льготы предусмотрены
Инвесторы смогут получить:
- освобождение от налога на прибыль, если не менее 90% дохода поступает от продажи собственной переработанной продукции;
- освобождение от НДС и пошлины на импорт нового оборудования;
- возможность получить льготы на землю от местных властей.
Компенсации подлежат:
- расходы на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;
- расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое перевооружение;
- расходы на приобретение производственного оборудования;
- расходы на приобретение земельного участка.
Сколько это будет стоить бюджету
Такая налоговая льгота будет стоить бюджету около 20−40 млрд грн, заявил народный депутат Ярослав Железняк.
Он напомнил, что в Украине уже множество подобных инициатив с льготами, как-то «инвестиционные няни», индустриальные парки, клуб «белого бизнеса».
В то же время, МВФ, Минфин и ЕС выступили категорически против принятия этих законопроектов.
