Рейтинг самых мощных Android-смартфонов

Разработчики популярного мобильного бенчмарка AnTuTu опубликовали традиционный рейтинг самых производительных телефонов за прошлый месяц — как флагманов, так и среднего сегмента.

Топ-10 флагманов возглавил Red Magic 11 Pro+, демонстрирующий столь высокую мощность благодаря топовому процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5 и передовой системе охлаждения, как у игровых компьютеров.

На втором и третьем местах — OnePlus 15 и iQOO 15. Правда, разница между устройствами в количестве набранных баллов минимальна. Замыкают топ-5 актуальные флагманы Honor — Magic 8 и Magic 8 Pro. Собственно весь топ-5 представлен моделями на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Также в рейтинге есть пара аппаратов на Dimensity 9500 — на данный момент это самое мощное решение от Mediatek. Весь список можно посмотреть на скриншоте.

Среди среднебюджетных устройств лидирует realme Neo7 SE 5G на Dimensity 8400-Ultra. Сразу за ним следует iQOO Z10 Turbo на том же решении. В октябре в топ-3 вошел Vivo Y300 GT.

