0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Starbucks продает 60% акций своего бизнеса в Китае (цена)

Фондовый рынок
21
Starbucks продает 60% акций своего бизнеса в Китае (цена)
Starbucks продает 60% акций своего бизнеса в Китае (цена)
Всемирно известная американская сеть Starbucks объявила о создании совместного предприятия с китайской инвестиционной компанией Boyu Capital для управления кафе своего бренда в Китае.
Об этом говорится в сообщении АР, передает Укринформ.
Читайте также
Boyu приобретет 60% доли розничной сети Starbucks на территории Китая, которая оценивается в 4 миллиарда долларов.
Starbucks сохранит 40% доли в совместном предприятии и будет владеть брендом Starbucks, а также лицензиями на него.
Starbucks заявила, что общая стоимость ее бизнеса в Китае составит более $13 миллиардов, включая выручку от продажи контрольного пакета акций Boyu, стоимостью ее 40% доли, а также стоимостью роялти.
Читайте также
Напомним, Starbucks вышла на рынок Китая почти 30 лет назад, что способствовало росту «кофейной» культуры в стране.
Китай — второй по величине рынок Starbucks за пределами США — там работает около 8 тысяч кофеен.
В последние годы американская компания испытывала трудности на китайском рынке, где стали быстро развиваться местные стартапы, такие как Luckin Coffee.
Место для вашей рекламы
Напомним, в 2022 году мировая сеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса на российской территории из-за вооруженной агрессии, которую эта страна развязала против Украины.
Также писали, что Starbucks откроет в Техасе первое кафе, напечатанное на 3D-принтере. Кафе площадью 130 м² обустраивают из бетона, который печатают на месте с помощью специальной машины с краном.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems