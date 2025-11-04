Starbucks продает 60% акций своего бизнеса в Китае (цена) Сегодня 13:23 — Фондовый рынок

Starbucks продает 60% акций своего бизнеса в Китае (цена)

Всемирно известная американская сеть Starbucks объявила о создании совместного предприятия с китайской инвестиционной компанией Boyu Capital для управления кафе своего бренда в Китае.

Об этом говорится в сообщении АР , передает Укринформ.

Boyu приобретет 60% доли розничной сети Starbucks на территории Китая, которая оценивается в 4 миллиарда долларов.

Starbucks сохранит 40% доли в совместном предприятии и будет владеть брендом Starbucks, а также лицензиями на него.

Starbucks заявила, что общая стоимость ее бизнеса в Китае составит более $13 миллиардов, включая выручку от продажи контрольного пакета акций Boyu, стоимостью ее 40% доли, а также стоимостью роялти.

Читайте также Сеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса в России

Напомним, Starbucks вышла на рынок Китая почти 30 лет назад, что способствовало росту «кофейной» культуры в стране.

Китай — второй по величине рынок Starbucks за пределами США — там работает около 8 тысяч кофеен.

В последние годы американская компания испытывала трудности на китайском рынке, где стали быстро развиваться местные стартапы, такие как Luckin Coffee.

Напомним, в 2022 году мировая сеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса на российской территории из-за вооруженной агрессии, которую эта страна развязала против Украины.

Также писали, что Starbucks откроет в Техасе первое кафе, напечатанное на 3D-принтере. Кафе площадью 130 м² обустраивают из бетона, который печатают на месте с помощью специальной машины с краном.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.