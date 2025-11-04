Starbucks продает 60% акций своего бизнеса в Китае (цена)
Всемирно известная американская сеть Starbucks объявила о создании совместного предприятия с китайской инвестиционной компанией Boyu Capital для управления кафе своего бренда в Китае.
Об этом говорится в сообщении АР, передает Укринформ.
Boyu приобретет 60% доли розничной сети Starbucks на территории Китая, которая оценивается в 4 миллиарда долларов.
Starbucks сохранит 40% доли в совместном предприятии и будет владеть брендом Starbucks, а также лицензиями на него.
Starbucks заявила, что общая стоимость ее бизнеса в Китае составит более $13 миллиардов, включая выручку от продажи контрольного пакета акций Boyu, стоимостью ее 40% доли, а также стоимостью роялти.
Напомним, Starbucks вышла на рынок Китая почти 30 лет назад, что способствовало росту «кофейной» культуры в стране.
Китай — второй по величине рынок Starbucks за пределами США — там работает около 8 тысяч кофеен.
В последние годы американская компания испытывала трудности на китайском рынке, где стали быстро развиваться местные стартапы, такие как Luckin Coffee.
Напомним, в 2022 году мировая сеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса на российской территории из-за вооруженной агрессии, которую эта страна развязала против Украины.
Также писали, что Starbucks откроет в Техасе первое кафе, напечатанное на 3D-принтере. Кафе площадью 130 м² обустраивают из бетона, который печатают на месте с помощью специальной машины с краном.
Поделиться новостью
Также по теме
Starbucks продает 60% акций своего бизнеса в Китае (цена)
Рейтинг самых мощных Android-смартфонов
Прибыль Ryanair выросла на 40% из-за высокого спроса на внутренние путешествия
Alphabet планирует продать облигаций на сумму 3 млрд евро
Укрпочта выпустила новую марку (фото)
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги 3 украинским банкам (детали)