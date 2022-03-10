Сеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса в России — Finance.ua

«Как я говорил в пятницу, мы осуждаем ужасные нападения россии на Украину и от всей души сочувствуем всем пострадавшим. Мы продолжаем наблюдать за развитием трагических событий и сегодня решили приостановить всякую предпринимательскую деятельность в России, включая отгрузку всех продуктов Starbucks», — отметил руководитель сети.
Он сообщил, что лицензированный партнер компании в России согласился немедленно приостановить работу всех точек.
«В этой динамичной ситуации мы продолжим принимать решения, соответствующие нашей миссии и ценностям, а также открыто общаться», — обратился Джонсон к своим партнерам.