Сеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса в России — Finance.ua

Сеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса в России

Сегодня 05:34 — Фондовый рынок

Сеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса в России

Мировая сеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса на российской территории из-за вооруженной агрессии, которую эта страна развязала против Украины.

Об этом говорится в письме руководителя сети Starbucks Кевина Джонсона, которое он разослал своим партнерам.

«Как я говорил в пятницу, мы осуждаем ужасные нападения россии на Украину и от всей души сочувствуем всем пострадавшим. Мы продолжаем наблюдать за развитием трагических событий и сегодня решили приостановить всякую предпринимательскую деятельность в России, включая отгрузку всех продуктов Starbucks», — отметил руководитель сети.

Он сообщил, что лицензированный партнер компании в России согласился немедленно приостановить работу всех точек.

«В этой динамичной ситуации мы продолжим принимать решения, соответствующие нашей миссии и ценностям, а также открыто общаться», — обратился Джонсон к своим партнерам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью