Сеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса в России — Finance.ua
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Сеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса в России

Сегодня 05:34Фондовый рынок
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Сеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса в РоссииСеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса в России
Мировая сеть кофеен Starbucks объявила о прекращении бизнеса на российской территории из-за вооруженной агрессии, которую эта страна развязала против Украины.
Об этом говорится в письме руководителя сети Starbucks Кевина Джонсона, которое он разослал своим партнерам.
«Как я говорил в пятницу, мы осуждаем ужасные нападения россии на Украину и от всей души сочувствуем всем пострадавшим. Мы продолжаем наблюдать за развитием трагических событий и сегодня решили приостановить всякую предпринимательскую деятельность в России, включая отгрузку всех продуктов Starbucks», — отметил руководитель сети.
Он сообщил, что лицензированный партнер компании в России согласился немедленно приостановить работу всех точек.
«В этой динамичной ситуации мы продолжим принимать решения, соответствующие нашей миссии и ценностям, а также открыто общаться», — обратился Джонсон к своим партнерам.
По материалам: Укрінформ
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