Bolt закроется в Беларуси, а Украине передаст €5 млн — Finance.ua

Bolt закроется в Беларуси, а Украине передаст €5 млн

Сегодня 19:44

Эстонская Bolt выступила против российского вторжения в Украину — компания закроется в Беларуси, а Украине передаст €5 млн.

8 марта в компании Bolt заявили о том, что предоставят €1 млн для поддержки Украины, а в течение 2 недель ожидается еще более €4 млн. Об этом сообщил CEO и основатель Bolt Маркус Виллиг.

По его словам, компания собирается предпринять три шага: перечислить 5% всех заказов Bolt в Европе в течение следующих 2 недель в поддержку украинского народа, изъять российскую продукцию из Bolt Market и прекратить деятельность в Беларуси.

«Родом из Эстонии, мы очень хорошо знаем цену свободы. Долгих 48 лет наши родители и деды ждали окончания оккупации. Европа не может повторить ту же ошибку», — сказал Маркус Виллиг.

Ранее один из сервисов Bolt — Bolt Food запустил проект «Герои доставки». Компания собирает команды волонтеров, которые будут помогать ресторанам и курьерам бесплатно доставлять необходимые вещи людям, нуждающимся в помощи.

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