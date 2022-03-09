Bolt закроется в Беларуси, а Украине передаст €5 млн — Finance.ua
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Bolt закроется в Беларуси, а Украине передаст €5 млн

Сегодня 19:44
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Bolt закроется в Беларуси, а Украине передаст €5 млн
Эстонская Bolt выступила против российского вторжения в Украину — компания закроется в Беларуси, а Украине передаст €5 млн.
8 марта в компании Bolt заявили о том, что предоставят €1 млн для поддержки Украины, а в течение 2 недель ожидается еще более €4 млн. Об этом сообщил CEO и основатель Bolt Маркус Виллиг.
По его словам, компания собирается предпринять три шага: перечислить 5% всех заказов Bolt в Европе в течение следующих 2 недель в поддержку украинского народа, изъять российскую продукцию из Bolt Market и прекратить деятельность в Беларуси.
«Родом из Эстонии, мы очень хорошо знаем цену свободы. Долгих 48 лет наши родители и деды ждали окончания оккупации. Европа не может повторить ту же ошибку», — сказал Маркус Виллиг.
Ранее один из сервисов Bolt — Bolt Food запустил проект «Герои доставки». Компания собирает команды волонтеров, которые будут помогать ресторанам и курьерам бесплатно доставлять необходимые вещи людям, нуждающимся в помощи.
По материалам: Діло
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