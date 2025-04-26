В США откроется первое кафе Starbucks, напечатанное на 3D-принтере (фото) — Finance.ua
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В США откроется первое кафе Starbucks, напечатанное на 3D-принтере (фото)

Мир
18
В США откроется первое кафе Starbucks, напечатанное на 3D-принтере (фото)
В США откроется первое кафе Starbucks, напечатанное на 3D-принтере (фото)
Компания Starbucks откроет в Техасе первое кафе, напечатанное на 3D-принтере.
Об этом пишет My SA.
Кафе площадью 130 м² обустраивают из бетона, который печатают на месте с помощью специальной машины с краном.
Здание серого цвета имеет волнистую отделку и округлые углы.
В США откроется первое кафе Starbucks, напечатанное на 3D-принтере (фото)
Здание возводит компания Lakeside Commercial Builders. Согласно проекту, внутри кафе не будет мест для сидения.
Строительство почти завершили. Заведение планируют открыть в апреле 2025 года по адресу: 2491 Boca Chica Blvd.
По материалам:
The Village Україна
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