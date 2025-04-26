В США откроется первое кафе Starbucks, напечатанное на 3D-принтере (фото) — Finance.ua

В США откроется первое кафе Starbucks, напечатанное на 3D-принтере (фото) Сегодня 04:06 — Мир

В США откроется первое кафе Starbucks, напечатанное на 3D-принтере (фото)

Компания Starbucks откроет в Техасе первое кафе, напечатанное на 3D-принтере.

Об этом пишет My SA.

Кафе площадью 130 м² обустраивают из бетона, который печатают на месте с помощью специальной машины с краном.

Здание серого цвета имеет волнистую отделку и округлые углы.

Здание возводит компания Lakeside Commercial Builders. Согласно проекту, внутри кафе не будет мест для сидения.

Строительство почти завершили. Заведение планируют открыть в апреле 2025 года по адресу: 2491 Boca Chica Blvd.

The Village Україна По материалам:

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