Прибыль Ryanair выросла на 40% из-за высокого спроса на внутренние путешествия Сегодня 02:09 — Фондовый рынок

Прибыль Ryanair выросла на 40% из-за высокого спроса на внутренние путешествия

Европейцы, которые в этом году предпочли отдых внутри континента вместо поездок в США, помогли авиакомпании Ryanair увеличить прибыль на 40% в период с апреля по сентябрь 2025 года с 2,06 млрд евро до 2,89 млрд евро. Доходы перевозчика выросли на 13% и достигли 9,82 млрд евро.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

Основные причины роста прибыли

Этот рост ирландской авиакомпании обеспечил несколько ключевых факторов.

По словам руководителя группы Майкла О’Лири, «существует нежелание» отдыхать в США, европейцы предпочитают отдыхать на местном уровне, особенно в Средиземноморье. Благодаря такому спросу тарифы авиакомпании выросли, а более ранняя, чем ожидалось, поставка самолетов Boeing 737 Max 8 позволила увеличить пропускную способность.

Кроме того, Ryanair воспользовалась преимуществами Пасхальных праздников, пришедшихся на первый квартал финансового года. Прибыль до налогообложения составила 2,89 млрд евро по сравнению с 2,06 млрд евро.

Прогнозы и стратегические планы

Ryanair увеличила свой прогноз пассажиропотока в год до 207 миллионов до конца года (предыдущий прогноз составил 206 миллионов). Новые самолеты позволят выборочно увеличивать мощности на Рождество и Новый год.

Майкл О’Лири ожидает, что ослабление экономики Великобритании также сыграет в пользу перевозчика. Он прогнозирует, что британские семьи, становясь более осознанными по поводу расходов, чаще будут переходить на «меньшие тарифы» Ryanair.

«Я думаю, что все больше людей переходят на меньшие тарифы, чтобы путешествовать с Ryanair. Мы становимся более чувствительными к ценам, особенно семьи, которые путешествуют на каникулы, Рождество или летние каникулы», — отметил он.

Влияние цен на топливо

Компания также получила значительную выгоду от падения цен на нефть. В следующем году, по словам руководителя Ryanair, компания забронировала цену на топливо на уровне ниже $67 за баррель (против $76 в этом году). Ожидается, что это снизит расходы на топливо на $650 миллионов евро в следующем году.

Читайте также Ryanair запускает новые маршруты из польского города

Эти сбережения будут использованы для укрепления денежной позиции перед следующим туристическим шоком (пандемия или спад), а не для снижения тарифов, поскольку О’Лири «не видит никакой причины стимулировать спрос».

Он уверен, что высокий спрос и новые самолеты позволят авиакомпании вырасти до 300 миллионов пассажиров в год в течение следующих восьми лет.

📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.